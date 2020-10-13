Елисеев: «Новая» псевдоконституция Беларуси как Конституция СССР 1977 года









пишет в Фейсбуке Елисеев. – Юрий Воскресенский из штаба Бабарико в комментарии заявил, что ему «поручили» начать работу над конституцией. – После поездки Лукашенко в СИЗО КГБ, двух политзаключенных освободили под домашний арест, –в Фейсбуке Елисеев. – Юрий Воскресенский из штаба Бабарико в комментарии заявил, что ему «поручили» начать работу над конституцией.





Причем «интервьюирует» его, вероятно, даже не журналист. Мужчина крепкого телосложения старательно повернут спиной и ни один кадр 3-минутного «интервью» его лица не засвечивает.





Неясно, кто в здравом уме из жителей Беларуси, западных или любых других стран поведется на такую циничную постановку спецслужб и поверит в «диалог», «конституционные изменения» и прочие пустышки, которые продвигает Лукашенко. На повестке дня белорусского общества стоят новые свободные выборы, освобождение заключенных и проведение расследования по всем фактам насилия силовиков, а не спектакль с изменениями в Конституцию.





Эта вся история напоминает громогласную подготовку советской Конституции 1977 года, только в Беларуси эта спецоперация сейчас реализуется в ускоренном варианте. Для обсуждения конституции 1977 года коммунисты на бумаге провели полтора миллиона (!) собраний с населением, получили 400 тысяч (!) поправок и предложений.









Не исключено, что как минимум на одном таком «собрании» присутствовал студент Саша Лукашенко. Он в настоящее время просто ретранслирует хорошо усвоенные советские практики.





По итогу аж в 110 статей конституции внесли по большей части микроскопические изменения, по факту ни в политической системе СССР, ни в жизни жителей они ничего не изменили.





Изменения были из серии переименования «Советов депутатов трудящихся» в «Советы народных депутатов». Примерно такие же «решительные изменения» белорусский правитель планирует в новом изводе своей Конституции.





И это только часть проблемы – прокремлевские силы налегают на том, чтобы зафиксировать в Конституции членство Беларуси в ОДКБ, Союзном государстве и вычеркнуть формулировку о том, что «Республика Беларусь ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство – нейтральным».





Например, Николай Сергеев, награжденный в конце 2019 года медалью из рук Путина, гордо признался, что такого рода предложения уже поспешил направить в «парламент».





Грядущее Всебелорусское собрание – это клон XXV съезда КПСС 1976 года. Тот был как раз проведен в преддверие принятия новой советской Конституции. Ее приурочили к 60-летию «великого Октября». Новую псевдоконституцию Лукашенко наверно захочет приурочить к 30-летию белорусской независимости, а если вдруг процесс растянется на 2022 год – то к 105-летию «великого Октября».