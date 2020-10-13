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Елисеев: «Новая» псевдоконституция Беларуси как Конституция СССР 1977 года

13.10.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Аналитик исследовательского центра Eurasian States in Transition Андрей Елисеев не исключает, что Лукашенко вспомнил о временах студенчества.



– После поездки Лукашенко в СИЗО КГБ, двух политзаключенных освободили под домашний арест, – пишет в Фейсбуке Елисеев. – Юрий Воскресенский из штаба Бабарико в комментарии заявил, что ему «поручили» начать работу над конституцией.

Причем «интервьюирует» его, вероятно, даже не журналист. Мужчина крепкого телосложения старательно повернут спиной и ни один кадр 3-минутного «интервью» его лица не засвечивает.

Неясно, кто в здравом уме из жителей Беларуси, западных или любых других стран поведется на такую циничную постановку спецслужб и поверит в «диалог», «конституционные изменения» и прочие пустышки, которые продвигает Лукашенко. На повестке дня белорусского общества стоят новые свободные выборы, освобождение заключенных и проведение расследования по всем фактам насилия силовиков, а не спектакль с изменениями в Конституцию.

Эта вся история напоминает громогласную подготовку советской Конституции 1977 года, только в Беларуси эта спецоперация сейчас реализуется в ускоренном варианте. Для обсуждения конституции 1977 года коммунисты на бумаге провели полтора миллиона (!) собраний с населением, получили 400 тысяч (!) поправок и предложений.


Не исключено, что как минимум на одном таком «собрании» присутствовал студент Саша Лукашенко. Он в настоящее время просто ретранслирует хорошо усвоенные советские практики.

По итогу аж в 110 статей конституции внесли по большей части микроскопические изменения, по факту ни в политической системе СССР, ни в жизни жителей они ничего не изменили.

Изменения были из серии переименования «Советов депутатов трудящихся» в «Советы народных депутатов». Примерно такие же «решительные изменения» белорусский правитель планирует в новом изводе своей Конституции.

И это только часть проблемы – прокремлевские силы налегают на том, чтобы зафиксировать в Конституции членство Беларуси в ОДКБ, Союзном государстве и вычеркнуть формулировку о том, что «Республика Беларусь ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство – нейтральным».

Например, Николай Сергеев, награжденный в конце 2019 года медалью из рук Путина, гордо признался, что такого рода предложения уже поспешил направить в «парламент».

Грядущее Всебелорусское собрание – это клон XXV съезда КПСС 1976 года. Тот был как раз проведен в преддверие принятия новой советской Конституции. Ее приурочили к 60-летию «великого Октября». Новую псевдоконституцию Лукашенко наверно захочет приурочить к 30-летию белорусской независимости, а если вдруг процесс растянется на 2022 год – то к 105-летию «великого Октября».
 
 
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Аналитик исследовательского центра Eurasian States in Transition Андрей Елисеев не исключает, что Лукашенко вспомнил о временах студенчества.
 
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