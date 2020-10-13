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«Не хотят осмысленно об этом говорить» — депутат Давыдько рассказал, с кем не будут вести диалог власти Беларуси

13.10.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Депутат нижней палаты парламента Геннадий Давыдько в эфире программы "Главный эфир" на государственном телеканале "Беларусь 1" рассказал, с кем власти не планируют вести диалог для выхода из политического кризиса.



По словам Давыдько, «очень большая проблема в том, что протестная часть населения не ждет никаких изменений конституционных».

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«Они живут эмоциями, вообще не хотят осмысленно об этом говорить. Им это неинтересно. Большая часть населения, конечно, понимает, что Конституция — это тот закон, по которому мы живем. Это важно. А та часть, которая протестная, как раз нарушая законодательство о массовых мероприятиях, как минимум, постоянно рискуя быть наказанной в административном порядке, не желает никакого умственного напряжения на этой территории», — пожаловался Геннадий Давыдько.

«Надо, чтобы все понимали, власть — это не стена. Это двери, которые открыты. И власть понимает: время идет, перемены нужны. И в основном законе нашей страны, и в человеческих отношениях надо сделать ревизию нашим ценностям. Власть готова, но готовы ли люди?» — заявил Геннадий Давыдько в эфире программы, которая вышла во время брутальных действий силовиков на улицах Минска.

Таким образом, власти Беларуси не планируют вести диалог ни с кем. Для них диалог это разговор самих с собой - Лукашекно с Давыдько, Давыдько - с чиновниками из "Белой Руси"... Вот и поговорили...
 
Теги: Минск
 
 
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Депутат нижней палаты парламента Геннадий Давыдько в эфире программы "Главный эфир" на государственном телеканале "Беларусь 1" рассказал, с кем власти не планируют...
 
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