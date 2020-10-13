«Не хотят осмысленно об этом говорить» — депутат Давыдько рассказал, с кем не будут вести диалог власти Беларуси









По словам Давыдько, «очень большая проблема в том, что протестная часть населения не ждет никаких изменений конституционных».





«Должен быть свой спецназ» — Депутат Давыдько объявил о поражении властей в войне за умы белорусов и предложил привлечь российские СМИ





«Они живут эмоциями, вообще не хотят осмысленно об этом говорить. Им это неинтересно. Большая часть населения, конечно, понимает, что Конституция — это тот закон, по которому мы живем. Это важно. А та часть, которая протестная, как раз нарушая законодательство о массовых мероприятиях, как минимум, постоянно рискуя быть наказанной в административном порядке, не желает никакого умственного напряжения на этой территории», — пожаловался Геннадий Давыдько.





«Надо, чтобы все понимали, власть — это не стена. Это двери, которые открыты. И власть понимает: время идет, перемены нужны. И в основном законе нашей страны, и в человеческих отношениях надо сделать ревизию нашим ценностям. Власть готова, но готовы ли люди?» — заявил Геннадий Давыдько в эфире программы, которая вышла во время брутальных действий силовиков на улицах Минска





Таким образом, власти Беларуси не планируют вести диалог ни с кем. Для них диалог это разговор самих с собой - Лукашекно с Давыдько, Давыдько - с чиновниками из "Белой Руси"... Вот и поговорили...