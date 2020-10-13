Премия Сахарова: белорусская оппозиция вышла в финал









В списке номинантов белорусская демократическая оппозиция определена как «Координационный совет — инициатива храбрых женщин и деятелей в сфере политики и гражданского общества».





Европейский парламент выберет финального лауреата в четверг, 22 октября. Сама награда будет вручена на торжественной церемонии 16 декабря.





Как поясняется, премия Сахарова «За свободу мысли» присуждается ежегодно. Она основана в 1988 году в честь отдельных лиц и организаций, защищающих права человека и основные свободы. Премия названа в честь советского физика и политического диссидента Андрея Сахарова, ее призовой фонд составляет 50 тыс. евро.





За эту сумму Координационный совет соревнуется с активистами Гондураса и архиепископом Мосула.