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Премия Сахарова: белорусская оппозиция вышла в финал

13.10.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Европарламент включил оппозицию Беларуси в список финалистов на премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова за 2020 год. Об этом сообщает сайт Европарламента.



В списке номинантов белорусская демократическая оппозиция определена как «Координационный совет — инициатива храбрых женщин и деятелей в сфере политики и гражданского общества».

Европейский парламент выберет финального лауреата в четверг, 22 октября. Сама награда будет вручена на торжественной церемонии 16 декабря.

Как поясняется, премия Сахарова «За свободу мысли» присуждается ежегодно. Она основана в 1988 году в честь отдельных лиц и организаций, защищающих права человека и основные свободы. Премия названа в честь советского физика и политического диссидента Андрея Сахарова, ее призовой фонд составляет 50 тыс. евро.

За эту сумму Координационный совет соревнуется с активистами Гондураса и архиепископом Мосула.
 
 
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Европарламент включил оппозицию Беларуси в список финалистов на премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова за 2020 год. Об этом сообщает сайт Европарламента.
 
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