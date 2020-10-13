|
Сергей Гуренко: в нашем футболе полная стагнация. Мы должны это принять и что-то менять
Источник материала: Партизан
Бывший главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко в эфире программы "На грани фола. Футбольное обозрение"
- Мы идем вниз, не улучшаем игру. У нас полная стагнация. Мы должны это принять и что-то менять, если хотим исправить в лучшую сторону.
- Нужно ли менять тренерский штаб?
- Всегда говорят: выигрывают футболисты, проигрывает тренер. Я не нахожусь в раздевалке, не знаю, какие задачи тренер ставит игрокам. Не знаю, способны ли игроки выполнить эти задачи. Если футболист не может выполнить то, что от него требует тренер, это не говорит о том, что футболист плохой. Значит, может цели и задачи должны быть другими? Но если со сборной Грузии футболисты могли плюс-минус на равных играть, то литовцев мы должны обыгрывать. Наши футболисты реально превосходят литовцев в плане мастерства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко в эфире программы "На грани фола. Футбольное обозрение" на телеканале "Беларусь 5" оценил уровень футбола в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)