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Сергей Гуренко: в нашем футболе полная стагнация. Мы должны это принять и что-то менять

13.10.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко в эфире программы "На грани фола. Футбольное обозрение" на телеканале "Беларусь 5" оценил уровень футбола в нашей стране после матчей сборной Беларуси с грузинами (0:1) и литовцами (2:2).



- Мы идем вниз, не улучшаем игру. У нас полная стагнация. Мы должны это принять и что-то менять, если хотим исправить в лучшую сторону.

- Нужно ли менять тренерский штаб?

- Всегда говорят: выигрывают футболисты, проигрывает тренер. Я не нахожусь в раздевалке, не знаю, какие задачи тренер ставит игрокам. Не знаю, способны ли игроки выполнить эти задачи. Если футболист не может выполнить то, что от него требует тренер, это не говорит о том, что футболист плохой. Значит, может цели и задачи должны быть другими? Но если со сборной Грузии футболисты могли плюс-минус на равных играть, то литовцев мы должны обыгрывать. Наши футболисты реально превосходят литовцев в плане мастерства.
 
 
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Бывший главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко в эфире программы "На грани фола. Футбольное обозрение" на телеканале "Беларусь 5" оценил уровень футбола в...
 
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