Сергей Гуренко: в нашем футболе полная стагнация. Мы должны это принять и что-то менять









- Мы идем вниз, не улучшаем игру. У нас полная стагнация. Мы должны это принять и что-то менять, если хотим исправить в лучшую сторону.





- Нужно ли менять тренерский штаб?





- Всегда говорят: выигрывают футболисты, проигрывает тренер. Я не нахожусь в раздевалке, не знаю, какие задачи тренер ставит игрокам. Не знаю, способны ли игроки выполнить эти задачи. Если футболист не может выполнить то, что от него требует тренер, это не говорит о том, что футболист плохой. Значит, может цели и задачи должны быть другими? Но если со сборной Грузии футболисты могли плюс-минус на равных играть, то литовцев мы должны обыгрывать. Наши футболисты реально превосходят литовцев в плане мастерства.



