Домрачевой не хватило духа осудить власти за насилие против граждан Беларуси

Источник материала: АФН

Биатлонистке Дарья Домрачевой не хватило мужества осудить белорусские власти за насилие против мирных граждан даже после жесткого избиения ее родного брата.

Домрачева предпочла присоединиться к группе тех белорусов, которые сидят на заборе, пытаясь мягкими и политкорректными формулировками заболтать, а не решить проблему.

Высказывания Домрачевой ждали многие, но изначально превалировал пессимизм, что даже угроза жизни и здоровью близкого человека может неким образом изменить спортсменку, которая уж слишком была близка к Лукашенко.

Прямая речь Домрачевой:

«Что-то делая, предпринимая какие-то шаги, важно рассчитывать на результат. Я абсолютно точно понимаю, что мой публичный гнев не решит общественных проблем. Возможно, это поможет самоутвердиться в глазах других высказывающихся, получить чьё-то одобрение, возможно, на душе станет легче, но к цели точно не приведёт.

Мы все видим, что в стране проблемы, а чтобы способствовать их решению, бесполезно сотрясать воздух агрессивными словами с одной стороны и абсолютно точно, бесполезно с другой стороны, увольнять, арестовывать и дубасить людей на улицах…не важно, случайно оказавшихся в “горячих" местах или намеренно, твоих, чьих-то близких или нет - все одинаковы.

Пока, очевидно, что все подобные действия лишь ещё больше разъяряют противоположности, усугубляют ситуацию и накаляют обстановку. На данный момент, я пока не вижу того своего шага, совершив который, смогу по-настоящему помочь решению проблем в стране.

А вот со стороны государственных органов, чтобы урегулировать ситуацию и решить проблемы людей, должны найтись идеи поинтереснее, чем “завалили/арестовали/уволили.” Не в первобытном же веке живём…Люди хотят быть услышанными. Нужно всем успокоиться и всё обсудить, возможно, это приблизит к заветной цели – справедливой, мирной, спокойной, красивой, развивающейся стране… У всех же эта цель такова?».

Брат Домрачевой, Никита был задержан на Зыбицкой. По его словам, он просто ехал по велодорожке, проходящей в том районе, и попался навстречу отряду силовиков. От него Домрачев смог уехать, но наткнулся на вторую группу сотрудников.

«Они просто повалили меня с велосипеда и, ничего не объясняя, начали бить», - рассказал он.

Между тем, накануне телеграм-канал «Шпиц первого» сообщил, что Лукашенко лично поручил Нателье Кочановой урегулировать проблему с Домрачевой, опасаясь, что «переход Даши на сторону Народа» вызовет реакцию посадок.

«Идут торги (общение). Одно из предложений брату - стать главным архитектором города Минска, через сначала областной центр, любой. И другие привилегии», - сообщил телеграм-канал.