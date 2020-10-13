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Нацбанк Беларуси на 3 месяца продлил приостановку операций по фиксированным ставкам

13.10.2020 10:27 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Национальный банк Беларуси продлевает срок приостановления постоянно доступных операций по поддержке и изъятию ликвидности по 19 января 2021 года включительно.

«Данное решение принято в целях обеспечения контроля за денежным предложением в условиях сохранения повышенной неопределенности на финансовых рынках», - сообщила пресс-служба регулятора.

В Нацбанке напомнили, что при необходимости поддержка ликвидности банков будет осуществляться посредством проведения кредитных аукционов по объявленной процентной ставке, уровень которой будет доводиться до банков при объявлении аукциона.

 
 
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Национальный банк Беларуси продлевает срок приостановления постоянно доступных операций по поддержке и изъятию ликвидности по 19 января 2021 года включительно.
 
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