Нацбанк Беларуси на 3 месяца продлил приостановку операций по фиксированным ставкам

Источник материала: АФН

Национальный банк Беларуси продлевает срок приостановления постоянно доступных операций по поддержке и изъятию ликвидности по 19 января 2021 года включительно.

«Данное решение принято в целях обеспечения контроля за денежным предложением в условиях сохранения повышенной неопределенности на финансовых рынках», - сообщила пресс-служба регулятора.

В Нацбанке напомнили, что при необходимости поддержка ликвидности банков будет осуществляться посредством проведения кредитных аукционов по объявленной процентной ставке, уровень которой будет доводиться до банков при объявлении аукциона.