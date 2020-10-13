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Еще три месяца без кредитов. Нацбанк продлил запрет на кредитование до 2021 года
Источник материала: Myfin
«Данное решение принято в целях обеспечения контроля за денежным предложением в условиях сохранения повышенной неопределенности на финансовых рынках. При необходимости поддержка ликвидности банков будет осуществляться посредством проведения кредитных аукционов по объявленной процентной ставке, уровень которой будет доводиться до банков при объявлении аукциона» – говорится в сообщении Нацбанка.
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Текст: Владимир Лужнёв
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