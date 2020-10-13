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Как спасти сбережения от девальвации: от вкладов до золота
Источник материала: Myfin
Кто и как пострадает от девальвации?
Девальвация – это падение курса национальной валюты по отношению к валютам других стран. Говорят, что от девальвации страдают только покупатели подорожавшего импорта. Но практика показывает, что за девальвацией вначале дорожает импорт, потом отечественные товары с импортной составляющей (в сырье, комплектующих и пр.), потом – все остальное. В Беларуси это происходит быстрее, в России, может быть, медленнее, но везде одинаково неизбежно.
А общий рост цен – уже не девальвация, но инфляция. Есть даже понятие «инфляционного налога». Когда убытки от падения национальной валюты распределяются между всеми ее владельцами. По прошлому опыту богатые вовремя избавятся от рублей, доходы самых бедных через какое-то время подтянут к прожиточному минимуму, а реально потеряет большинство, живущее на зарплату и что-то сберегавшее в наличных рублях и рублевых депозитах.
Покупка наличной валюты
Самый простой проверенный вариант спасения от девальвации рубля – покупка долларов и евро.
По сценарию 90-х надо делать так:
Но в 2020 году все сложнее. Сберегавшие
Но те, кто приобретали валюту весной и продавали летом, тоже потеряли, потому что рубль, упавший к доллару и евро, в марте-апреле укрепился на несколько месяцев. 24 марта доллар стоил на 12% дороже, чем 24 июля. В августе курс доллара снова устремился к рекордным значениям и, даже несмотря на сентябрьское ослабление, все еще не вернулся к уровням мая-июля.
Для большинства граждан, особенно с небольшими сбережениями, оптимальный вариант спасения от девальвации – покупка наличной валюты. Надо только следить за текущими курсами, и не покупать слишком много, чтобы не пришлось сдавать слишком быстро.
Валютные вклады и валютные карты?
В истории независимой Беларуси такого еще не бывало. Но памятен советский опыт, когда снятие вкладов ограничили всего на несколько месяцев, но этого хватило, чтоб обесценить их в несколько раз.
Полезный практический совет – завести валютную и зарплатную карту в одном и том же банке.
Подключить интернет-банкинг или мобильное приложение, чтобы при необходимости быстро перевести средства с одной карты на другую. При нормально работающей системе произойдет конвертация рублей в доллары или евро. Главное, успеть сделать это до резкого изменения курса.
Покупка золота и драгоценностей
Самый старый вариант долгосрочного сбережения. Подходит для быстрого «бегства от денег». Но в краткосрочной перспективе это не выгодно как минимум по двум причинам:
Выгода от покупки ювелирных изделий еще меньше. Быстро продать их можно только как лом, а цена золота в ломе примерно в 2 раза ниже его цены в новом изделии.
Вывод – любое золото (а также драгоценные металлы и камни) годится для пенсионного фонда и будущего наследства, но девальвации проходят быстрее.
Покупка товаров по старой цене?
Еще один проверенный в прошлые годы способ. Может пригодиться и сейчас, но с множеством оговорок. Начнем именно с них.
Спасаясь от девальвации нет смысла приобретать для перепродажи:
Тем не менее выгода от розничных покупок возможна, весьма значительна и особенно касается тех, кто тратит на потребление весь или почти весь доход.
Для этого нужно:
Еще раз подчеркнем – это вариант для тех, кто не делает заначек, все пускает на потребление. Тем, кто регулярно откладывает, придется добавить в бюджет еще одну статью и обменять эти деньги на валюту по
Сам по себе финансовый план помогает сэкономить до 1/3 текущих расходов. Плюс экономия на каждом подъеме цен на уже купленные товары.
Что в итоге?
Мы ничего не пишем здесь об акциях, облигациях, покупке недвижимости, криптовалютах, доверительном управлении и самостоятельных инвестициях. Все это может быть эффективным способом сохранения и приумножения капитала.
Но не будет хорошей идеей инвестировать только ради спасения рублевой заначки (хотя бы и значительной). Для инвестирования нужны: время, подготовка и, желательно, стабильность на финансовом рынке.
Мы не вспомнили также самую выгодную сторону прошлых девальваций. А именно то, что обвалы рубля и следующий за ним (спустя время) подъем рублевых зарплат, «съели» и проценты и основную сумму долгосрочных жилищных кредитов.Проблема в том, что широкое
Текст: Игорь Смирнов
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Если девальвации белорусского рубля не случится, то будет повод говорить о белорусском экономическом чуде . Не будем отказываться от надежды, но начнем готовиться...
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