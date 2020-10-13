Источник материала: KYKY

Мария Колесникова отказалась от встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ. Это произошло потому, что люди в штатском, которые приехали за ней в СИЗО, не представились и не объяснили Марии, куда ее собираются везти.

Дополняется.