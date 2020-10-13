|
Колесникова отказалась от встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ
Источник материала: KYKY>
Мария Колесникова отказалась от встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ. Это произошло потому, что люди в штатском, которые приехали за ней в СИЗО, не представились и не объяснили Марии, куда ее собираются везти.
Дополняется.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мария Колесникова отказалась от встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ. Это произошло потому, что люди в штатском, которые приехали за ней в СИЗО, не представились и не...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)