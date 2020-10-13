«Нужно всем успокоиться». Дарья Домрачева написала странный пост после того, как ее брата избили силовики

Источник материала: KYKY

Вчера мы рассказывали вам, как брата Дарьи Домрачевой, Никиту, брутально задержали и избили силовики. Весь вчерашний день от легендарной спортсменки Беларуси ждали реакцию на случившееся, но Дарья написала пост в фейсбук лишь сегодня утром. Цитируем.

«Что-то делая, предпринимая какие-то шаги, важно рассчитывать на результат. Я абсолютно точно понимаю, что мой публичный гнев не решит общественных проблем. Возможно, это поможет самоутвердиться в глазах других высказывающихся, получить чьё-то одобрение, возможно, на душе станет легче, но к цели точно не приведёт.

Мы все видим, что в стране проблемы, а чтобы способствовать их решению бесполезно сотрясать воздух агрессивными словами – с одной стороны. И абсолютно точно бесполезно с другой стороны – увольнять, арестовывать и дубасить людей на улицах… Не важно, случайно оказавшихся в «горячих» местах или намеренно, твоих, чьих-то близких или нет – все одинаковы.

Пока, очевидно, что все подобные действия лишь ещё больше разъяряют противоположности, усугубляют ситуацию и накаляют обстановку. На данный момент я пока не вижу того своего шага, совершив который, смогу по-настоящему помочь решению проблем в стране. А вот со стороны государственных органов, чтобы урегулировать ситуацию и решить проблемы людей, должны найтись идеи поинтереснее, чем «завалили/арестовали/уволили». Не в первобытном же веке живём… Люди хотят быть услышанными.

и всё обсудить, возможно, это приблизит к заветной цели – справедливой, мирной, спокойной, красивой, развивающейся стране. У всех же эта цель такова?»

Как отреагировали беларусы

Под постом Дарьи достаточно много негативный комментариев – кажется, беларусы ожидали от спортсменки совсем другой реакции.