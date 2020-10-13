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«Нужно всем успокоиться». Дарья Домрачева написала странный пост после того, как ее брата избили силовики
Источник материала: KYKY>
Вчера мы
«Что-то делая, предпринимая какие-то шаги, важно рассчитывать на результат. Я абсолютно точно понимаю, что мой публичный гнев не решит общественных проблем. Возможно, это поможет самоутвердиться в глазах других высказывающихся, получить чьё-то одобрение, возможно, на душе станет легче, но к цели точно не приведёт.
Мы все видим, что в стране проблемы, а чтобы способствовать их решению бесполезно сотрясать воздух агрессивными словами – с одной стороны. И абсолютно точно бесполезно с другой стороны – увольнять, арестовывать и дубасить людей на улицах… Не важно, случайно оказавшихся в «горячих» местах или намеренно, твоих, чьих-то близких или нет – все одинаковы.
Пока, очевидно, что все подобные действия лишь ещё больше разъяряют противоположности, усугубляют ситуацию и накаляют обстановку. На данный момент я пока не вижу того своего шага, совершив который, смогу по-настоящему помочь решению проблем в стране. А вот со стороны государственных органов, чтобы урегулировать ситуацию и решить проблемы людей, должны найтись идеи поинтереснее, чем «завалили/арестовали/уволили». Не в первобытном же веке живём… Люди хотят быть услышанными.
и всё обсудить, возможно, это приблизит к заветной цели – справедливой, мирной, спокойной, красивой, развивающейся стране. У всех же эта цель такова?»
Как отреагировали беларусы
Под постом Дарьи достаточно много негативный комментариев – кажется, беларусы ожидали от спортсменки совсем другой реакции.
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«Нужно всем успокоиться». Дарья Домрачева написала странный пост после того, как ее брата избили силовики
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