«Кляп в наших ртах». Как «власть» уничтожает адвокатов, которые говорят правду

Источник материала: KYKY

Мы не раз писали о том, что в Беларуси сейчас правовой дефолт. В доказательство тому, как минимум, факт о том, что адвокаты Илья Салей и Максим Знак находятся в тюрьме. А защитника Виктора Бабарико хотят лишить лицензии. Адвокат Мария Онопольская, видимо, устала просто наблюдать за происходящим и написала в свой фейсбук пост о том, из-за чего репрессируют ее коллег.

«До конца этой недели три адвоката рискуют перестать быть моими коллегами. Причина – произнесенные или написанные ими слова. Нет, они не лжесвидетельствовали в суде, не призывали посильнее лупить представителей определенных политических взглядов и даже не ругались матом в общественных местах. Они выражали свое мнение по ситуации с законностью в нашей стране, по выборам, по пыткам на Окрестина 9-12 августа. Я, кстати, не намерена дожидаться приговора суда (возможно страшного), чтобы назвать избиения, лишения пищи, содержание по 25 человек в шестиместной камере пытками.

Когда задержанных под крики «перемен захотели?» и «что вам не нравится?» прогоняют через коридор дубинок, я не буду называть это пресечением правонарушений и охраной общественного порядка, потому что это пытки. Имеет ли право беларуский адвокат на публичную критику власти и действий госорганов? Узнаем в пятницу.

А заодно подумаем: как можно быть честным, принципиальным и независимым, засунув свой язык себе в карман?

Дискредитация адвокатуры произошла бы, если бы мы все промолчали, безропотно отсидели бы по 10 минут защитниками в административном процессе, без всех этих ненужных суду жалоб и ходатайств. А журналистам всё и обо всём объяснят пресс-секретари МВД и СК, вместе с представителем прокуратуры, приравнявшим разукомплектование бравого водомета к насилию над сотрудником милиции.

Из правил профессиональной этики адвоката: «Унижающим профессиональное достоинство считается такое поведение адвоката, которое порочит его высокое звание и подрывает доверие общества к адвокатуре. Заметьте, речь идет не о доверии чиновников к адвокатуре. Между государством и адвокатурой совсем не предполагаются доверительные отношения. Не государство наш доверитель, оно в большинстве случаев наш оппонент. Лицемерно промолчать, испуганно скрыть, не заметить, отвернуться, развести руками «ну вы же все понимаете…» – вот что подрывает доверие. И нет более подрывающего зрелища, чем наблюдать, как адвокатская лицензия из документа, дающего дополнительные возможности, превратится в кляп в наших ртах».