Источник материала: ProBusiness



Андрей Тимошенко. Фото из архива

Андрей Тимошенко начал строить бизнес еще в 1990-е — тогда он жил в заброшенном доме и даже не думал об официальном оформлении и налогах. Каждый новый проект предпринимателя, набрав обороты, «сдувался», а сам Андрей чувствовал себя несчастным. Тогда он начал искать причину неудач в себе и понял, что должен «очистить карму». Проработка психологических проблем дала старт новому бизнесу — IT-проекту Live Animations , который специализируется на разработке AR-книг и развивающих игр. Так Андрею удалось, наконец, почувствовать себя счастливым. О своих поисках и открытиях Андрей рассказал в материале.

«Жил в заброшенном доме» — как я начал первый бизнес

— Бизнесмены — это люди с особым складом ума, которые постоянно ищут возможности для заработка. Я как раз из таких. Свои первые деньги я заработал, когда мне было всего 5 лет, — собрал березовые почки и сдал в аптеку. На честно добытые 18 копеек купил ирисок.

Учился в Киевском высшем танковом инженерном училище, и там тоже умудрился начать бизнес: торговал кроссовками, куртками, джинсами и модными очками. Товар мне приносили прямо на проходную, а хранил я его в помещении, ключ от которого был только у меня. Курсанты наполняли кассу до верха. Думаю, в то время мои доходы превышали офицерскую зарплату.

После учебы отслужил в армии, а затем начал первый «взрослый» бизнес — производство гипсовых икон. Это было сразу после развала СССР. Привычный мир, в котором люди жили всю жизнь, исчез. Для многих это было если не трагедией, то как минимум болезненным стрессом. Естественно, в таких условиях люди подсознательно искали опору, и многие находили ее в религии. Потому спрос на «опиум для народа» вырос в разы.



Фото с сайта moredez.ru

Оглядываясь назад, понимаю, что жизнь тогда напоминала кино. Мы с партнерами по бизнесу жили и работали в заброшенном доме под снос, потому что помещение под мастерскую нам сдавать отказались. Делали гипсовые рамки, красили под золото и вставляли туда изображения Иисуса, Божьей Матери и ангелов. Последних выбирали, изучив «матчасть» — точно знали, какой святой за что отвечает.

Ресурсы в то время валялись прямо под ногами. Точнее, висели над головой, — мы перекинули электрические провода со столба и обеспечили себе электропитание. Так наш заброшенный «бизнес-центр» перешел в категорию B+. И никаких счетов за коммунальные! Ни о какой регистрации или налогах тоже речи не шло. Товар продавали в переходах метро, убегая от милиции. Зарабатывали отлично. Хорошо одевались, ели в ресторанах, тратили деньги на девушек.

Но бизнес — это не просто способ зарабатывать. Это то, чем ты живешь. Поэтому через несколько лет я понял, что нужно идти дальше. Тем более, мои подельники решили объявить забастовку. Они были недовольны тем, что львиная доля прибыли доставалась мне как автору идеи. Я решил оставить дело им и просто уйти. Кстати, бизнес у них в скором времени развалился.

Бизнес на аренде — «были стремные времена, когда все воровали»

В 1995 году я занялся сдачей квартир в почасовую аренду. Мы с партнерами сняли на долгий срок несколько квартир, сделали косметический ремонт и сдавали их сначала почасово. Первым клиентом стал поляк, которому была нужна квартира на несколько дней. Я посчитал сумму, исходя из стоимости часа, и сделал оптовую скидку. Потом он приезжал к нам еще и рекомендовал знакомым. Тогда я понял, что формат суточной аренды более востребован, и мы стали работать в этом режиме.

Рекламу размещали просто на столбах. С гостиницами в то время была беда — все они предоставляли только «советский сервис и уют» из разряда «удобства на этаже». Естественно, иностранцы, да и местные путешественники, хотели лучшего. Потому наш бизнес скоро начал приносить хорошие деньги.

Со временем мы расширились и стали сдавать в аренду еще и автомобили. Но времена были стремные: машины часто угоняли, брали напрокат и не возвращали. Я понял, что масштабировать бизнес в таких условиях — невозможно. Все закрыл и начал искать новую нишу.

Бизнес на перевозках — «решил проблему, но не договорился с властью»

Идея родилась сама собой. Я приехал в Брянск в гости к родителям и увидел, что у них в городе проблема с общественным транспортом — там вообще не было маршрутных такси. Подумал, что могу ее решить: купил автобус, нанял водителя и начал работать.



Фото с сайта dyler.com

Поначалу было сложно. Местные власти не пускали меня в город, разрешали ездить только в пригороде. Я начал перевозки перед Новым годом, и тогда дела шли отлично. Но после праздников пассажиропоток стал падать.

Начал искать новые направления и ездить в городе без разрешения властей. Нащупал прибыльный маршрут. Но возникли проблемы со стражами порядка.

Мне поставили ультиматум: получение лицензии или штраф-площадка. Пришлось решать вопрос. Я начал общаться с местной властью, водить их в рестораны, и договорился… Маршрут мне дали официально, а через несколько лет таких маршрутов было уже несколько, а автобусов — около тридцати.

Я стал влиятельным человеком. Мог устроить забастовку на центральной площади и остановить весь город. Но власть в России всегда не любила неформальных лидеров — однажды пришли люди в штатском, и начались проблемы: постоянные проверки и давление на водителей и партнеров.

Я остался без бизнеса и партнеров. Это было самое страшное — люди, которым я помогал заработать и обеспечивать семьи, отворачивались и прогибались под власть. Я был просто раздавлен.



Фото с сайта u-f.ru

К тому же это был знаменитый 1998 год: в России дефолт, стремительное обесценивание рубля, коллапс банковской системы и резкое падение платежеспособности населения. Все купленные мной автобусы обесценились. Денег не было совсем. Еще недавно я был на гребне волны, а потом пришлось продать часть золотых украшений жены. Такой вот «зигзаг удачи».

Я был близок к тому, чтобы сломаться, руки опускались. Думал вообще уйти из бизнеса, устроиться на хорошо оплачиваемую руководящую должность в крупной компании. Но меня поддержал отец. Дал денег и сказал, что верит в меня, вселил надежду.

«Бизнес есть, а я — несчастен» — как я нашел причину неудач

Я вернулся в Киев и понемногу стал налаживать жизнь. Помог товарищу в его бизнесе с рекламной продукцией. Но так уж я устроен, что не могу довольствоваться тем, что имею. Увидев, как производят эту продукцию, решил, что могу сам изготавливать такие станки и продавать их вместе с расходными материалами.

Дела пошли в гору. Но я решил проверить себя на многозадачность. Продолжая заниматься станками, стал выводить на украинский рынок американское оборудование по очистке воздуха.

Снова начались проблемы. Когда мы начинали работать, у компании был статус эксклюзивного дистрибьютора этого оборудования, но затем у поставщика сменился владелец. Новый менеджмент решил, что будет выгоднее работать с несколькими компаниями. В этом не было ничего страшного. Но в тот момент я еще не полностью восстановился после «автобусной неудачи» и воспринимал все очень болезненно. Страх повторения провала буквально сковывал меня. Жизнь начала терять краски.

Решил искать причину неудач в себе. Продал свою долю в бизнесе и занялся изучением психологии и духовных практик. Меня интересовал всего один вопрос: почему я несчастлив? Ведь бизнес, какой бы он ни был, нужен только как инструмент достижения счастья, а в то время до этого состояния мне было очень далеко.

Проанализировав всю свою деловую жизнь, увидел причину — частое «кидалово». Тогда было время нечестной игры: все «кидали» друг друга, так поступал и я. А если и не «кидал», то просто наживался на проблемах других. Естественно, люди направляли в мою сторону много негатива. Не то чтобы я был злодеем. В те годы было принято говорить: «Не мы такие — жизнь такая». Но дальше играть по этим правилам я не хотел.



Андрей Тимошенко. Фото из архива

Решил развязать «кармические узлы». Составил список тех, кому был должен, нашел всех, кого смог, и рассчитался. Одним из моих кредиторов было государство. Против меня даже возбудили уголовное дело за неуплату налогов. Этот узел тоже надо было развязать. Пришел в Дарницкое РОВД (по месту возбуждения дела) и сказал, что «сдаюсь» и хочу решить вопрос. На меня, конечно, посмотрели как на дурачка, но дело все же пошли искать…

Будете смеяться — не нашли. Оказалось, оно передано в городское управление. Заставить себя пойти туда было сложнее, но я все же это сделал. Там тоже были, мягко говоря, удивлены. И поиски тоже завершились неудачей — дело окончательно потерялось. После это у меня как камень с плеч свалился. Я почувствовал, что могу спокойно двигаться дальше.

Бизнес и AR — «как дети стали новым вектором развития»

В 2013 году я открыл новый бизнес по производству развлекательных видео. Это изобретение перешло из мира кино. Похоже на кабинки для моментального фото на документы. Только тут человек надевает накидку, а на зеленом фоне его голова подставляется к телу профессионального танцора и сзади прорисовываются живописные локации. Это видео записывали на фирменный диск и передавали покупателю за $ 20.



Фото из архива компании

Можно сказать, у меня была транснациональная корпорация — партнеры располагались в Гонконге и США. Но, несмотря на «очищенную карму», дела шли не очень гладко. Первые пару лет все было неплохо, но затем продажи начали падать, пришлось снова залезть в долги. Я полетел в США, чтобы встретиться с партнерами и выработать стратегию выхода из кризиса.

Во время этой поездки я впервые увидел дополненную реальность (AR). Партнер показал мне журнал. Если навести камеру телефона на страницу, на читателя «выпрыгивает» акула. Это была любовь с первого взгляда. Сразу понял, что хочу заниматься именно этим. Но мышление — штука инертная. Я допустил классическую ошибку — вместо того чтобы начать внедрять AR там, где она действительно востребована, я решил «прикрутить» технологию к тому, что сам делал.

Я вернулся в Украину и со всем рвением принялся разрабатывать «оживающие» AR-фотографии. Я очень требовательный заказчик, поэтому сменил трех подрядчиков, прежде чем добился удовлетворительного результата. На это ушли год и $ 60 000.

Причем у меня таких денег не было, поэтому пришлось «вынимать» их из оборота компании. Большую часть AR-студий мы продали, себе же оставили только две общей стоимостью $ 25 000. Установили их в топовых ТЦ и начали работать. Операционные расходы составляли около $ 3000 + зарплаты сотрудников.

Планы были грандиозные — хотел продавать по 100 фото в день. Реальность оказалась не такой радужной…

Продолжение истории мы опубликуем отдельным материалом. Подписывайтесь на уведомления, чтобы не пропустить.

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