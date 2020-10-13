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В Беларуси выросло число пенсионеров, которые уезжают за границу, а пенсии получают на родине
Источник материала: Tut.by
В Беларуси увеличилось число тех, кто получает пенсии на родине, при этом проживает за рубежом. Это следует из данных Фонда соцзащиты населения. Выросло также и число иностранцев, которым выплачивают пенсии в нашей стране.
Число тех, кто получает пенсии на родине, но проживает за границей, на 1 апреля составило 8195 человек. Это на 159 человек больше, чем на начало года. Выплаты перечисляют в 9 стран, больше всего — в Латвию (4143) и Россию (3595). В Литве эти выплаты получили 436 человек, в Польше — 14, в Израиле и Испании — по 2, по одному — во Вьетнаме, Германии и Украине.
В ФСЗН ранее
При этом на начало апреля пенсии в Беларуси получали 28 303 иностранца, которые проживают в нашей стране (на начало этого года — 28 146 человек). Это пенсионеры из России (24 689), Латвии (2476), Литвы (1057), Азербайджана (66), Украины (13), Польши (2).
Сколько денег власти хотят направить на выплаты пенсий тем, кто выехал за границу
В 2020 году, как
На 2019 год в бюджете ФСЗН на эти выплаты были
За весь 2017 год эта сумма
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В Беларуси увеличилось число тех, кто получает пенсии на родине, при этом проживает за рубежом. Это следует из данных Фонда соцзащиты населения. Выросло также и...
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