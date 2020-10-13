В Беларуси выросло число пенсионеров, которые уезжают за границу, а пенсии получают на родине

Источник материала: Tut.by

В Беларуси увеличилось число тех, кто получает пенсии на родине, при этом проживает за рубежом. Это следует из данных Фонда соцзащиты населения. Выросло также и число иностранцев, которым выплачивают пенсии в нашей стране.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Число тех, кто получает пенсии на родине, но проживает за границей, на 1 апреля составило 8195 человек. Это на 159 человек больше, чем на начало года. Выплаты перечисляют в 9 стран, больше всего — в Латвию (4143) и Россию (3595). В Литве эти выплаты получили 436 человек, в Польше — 14, в Израиле и Испании — по 2, по одному — во Вьетнаме, Германии и Украине.

В ФСЗН ранее поясняли , что пенсии белорусам, которые проживают за пределами нашей страны, начисляются по соглашениям с другими государствами. К примеру, с Россией и Литвой у нашей страны заключены договоры, по которым пенсии выплачиваются по пропорциональному принципу: назначение и выплата пенсий производится государством, на территории которого приобретен стаж, в том числе в период СССР. А при переселении пенсионера с территории одного государства на территорию другого пенсию продолжает выплачивать государство, которое ее назначило.

При этом на начало апреля пенсии в Беларуси получали 28 303 иностранца, которые проживают в нашей стране (на начало этого года — 28 146 человек). Это пенсионеры из России (24 689), Латвии (2476), Литвы (1057), Азербайджана (66), Украины (13), Польши (2).

Сколько денег власти хотят направить на выплаты пенсий тем, кто выехал за границу

В 2020 году, как планировалось , вырастут траты на выплату пенсий и пособий белорусам, выехавшим за границу, а также иностранцам, которые находятся в нашей стране, — до 112 миллионов рублей. За первые 6 месяцев этого года на это потратили 55 миллионов 344 тысячи рублей.

На 2019 год в бюджете ФСЗН на эти выплаты были запланированы почти 103 миллиона рублей. На 2018 год эта сумма была заложена на уровне 92,1 миллиона рублей, а по факту выплачено 87,9 миллиона.

За весь 2017 год эта сумма составила 81 миллион рублей. Основная часть пенсий выплачивалась тем, кто прибыл из России.