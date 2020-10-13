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В Витебске на переходе такси сбило женщину. Она в реанимации

13.10.2020 10:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Женщина попала под колеса автомобиля в Витебске. Об этом сообщили в областной ГАИ.


Авария произошла 12 октября около полуночи. Предварительно установлено, что 56-летний водитель Renault Logan ехал по проспекту Людникова и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 46-летнюю женщину.

В результате наезда женщина получила тяжелые травмы и была госпитализирована в реанимационное отделение больницы.

 
Теги: Витебск
 
 
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Авария произошла 12 октября около полуночи на проспекте Людникова.
 
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