В Витебске на переходе такси сбило женщину. Она в реанимации

Источник материала: Tut.by

Женщина попала под колеса автомобиля в Витебске. Об этом сообщили в областной ГАИ.





Авария произошла 12 октября около полуночи. Предварительно установлено, что 56-летний водитель Renault Logan ехал по проспекту Людникова и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 46-летнюю женщину.

В результате наезда женщина получила тяжелые травмы и была госпитализирована в реанимационное отделение больницы.