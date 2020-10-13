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В Витебске на переходе такси сбило женщину. Она в реанимации
Источник материала: Tut.by
Женщина попала под колеса автомобиля в Витебске. Об этом
Авария произошла 12 октября около полуночи. Предварительно установлено, что 56-летний водитель Renault Logan ехал по проспекту Людникова и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 46-летнюю женщину.
В результате наезда женщина получила тяжелые травмы и была госпитализирована в реанимационное отделение больницы.
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Авария произошла 12 октября около полуночи на проспекте Людникова.
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