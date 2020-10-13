Во время Марша героев силовики гнались за белым внедорожником возле Дроздов. Узнали, что там случилось

Источник материала: Tut.by

Месяц назад, 13 сентября, когда часть участников традиционного воскресного марша дошла до коттеджного поселка Дрозды, в соцсетях активно обсуждали жесткое задержание белого УАЗ Патриот в этом районе. В роликах, которые успели снять очевидцы, видно, как автомобиль преследовали патрульные машины с сиреной и мигалками, потом из внедорожника вытащили людей и уложили их на землю, лицом вниз. AUTO.TUT.BY узнал у водителя и милиции, что же там случилось.

Милиция: «В момент задержания в автомобиле было 11 пассажиров»

Напомним, в воскресенье, 13 сентября , белорусы в очередной раз вышли на протест, который назвали Марш героев. Колонна людей направилась в сторону коттеджного поселка Дрозды, где живут некоторые чиновники. На проспекте Победителей и прилегающих улицах было очень много силовиков, спецтехники. Движение для транспорта в этом районе было ограничено.

Вечером стало известно, что силовики применяли спецсредства, протестующих задерживали, из-за перекрытия дорог выбраться из этого района людям было затруднительно.

В районе Камайской, 2, по рассказам очевидцев , силовики остановили белый внедорожник. Из него вытащили несколько человек, в том числе женщин. Из машины достали флаги. На проезжей части на месте задержания позже видели кровь.

В ГУВД Минска AUTO.TUT.BY рассказали, что при подъезде к перекрестку Тимирязева — Нарочанская УАЗ Патриот остановили сотрудники ГАИ. Инспекторы совместно с коллегами из ОМОНа подошли к машине и попросили водителя предъявить документы и выйти из авто. Водитель отказался выполнить законные требования милиции и попытался скрыться. Его начали преследовать, на улице Камайской возле дома № 2 УАЗ был заблокирован служебным автомобилем ГАИ.

— Водитель был задержан. На момент задержания в автомобиле находились 11 пассажиров. В отношении водителя составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 5 ст. 18.14 КоАП за нарушение правил перевозки пассажиров, а также по ч. 3 ст. 18.21 КоАП за невыполнение требования об остановке транспортного средства, — сообщили в пресс-службе столичного ГУВД.

Водитель: «Хотел помочь людям, которые боялись идти пешком, чтобы их не схватили»



13 сентября. Проспект Победителей в Минске

Водитель УАЗ Патриот, минчанин Сергей (имя изменено. — Прим. ред.) рассказал AUTO.TUT.BY свою версию произошедшего.

— Мы живем в Грушевке и хотели посмотреть на марш. Но колонну возле нашего района разогнали, поэтому мы решили просто прокатиться по городу на машине, — вспоминает мужчина.

За руль сел Сергей, рядом — его жена. В центре города водитель припарковал машину поближе к проспекту Победителей.

— Вышли к проспекту, там шли люди с флагами, плакатами. Через некоторое время решили, что надо возвращаться обратно к машине и уезжать. В толпе сказали, что на Орловской стреляют, и люди начали волноваться. Несколько человек увидели, что мы садимся в машину, и попросили взять их с собой: боялись идти пешком, чтобы их не схватили. Подумал: надо помочь, машина-то большая.

В машину вместилось 11 человек: кто-то сел на сиденье, кто-то залез в багажник. Водитель выехал на улицу Тимирязева, в сторону МКАД. В районе улицы Нарочанской УАЗ остановился на перекрестке, рядом стояли другие автомобили.

— Я видел, что сбоку по дороге идет гаишник с жезлом. Подумал, может, он хочет реорганизовать движение транспорта, поэтому не придал этому значения. А в зеркало заднего вида увидел, что ко мне на большой скорости приближаются два буса Ford без номеров. Все свое внимание переключил на них.

По словам Сергея, два Ford остановились позади УАЗ, из них выскочили люди в темной одежде, масках и кепках, они подбежали к внедорожнику и начали дергать за ручки дверей, пытаясь их открыть, но двери были заблокированы.

— Конечно, я испугался: что за люди — непонятно, никто не представился. Перед моей машиной было свободное пространство, и я дал по газам. Объехал всех, кто стоял впереди, и рванул вперед. Потом увидел сзади проблесковые маячки машин ГАИ.

Через некоторое время Сергей принял вправо и остановился.

— Рядом остановились машина ГАИ и те микроавтобусы Ford. Из них выскочили мужчины, начали кричать и бить по кузову и стеклам автомобиля. Я им кричу: «Не бейте, сейчас разблокирую двери». Но они меня даже не слушали.

Сергея пытались вытащить через разбитое стекло водительской двери. Когда он разблокировал центральный замок и все двери можно было открыть, силовики начали вытаскивать из салона людей, уложили их лицом на землю.

— Меня вытащили, несколько раз ударили, потекла кровь по лицу. Забрали телефон, все пытались его разблокировать — прикладывали мой палец к экрану. Потом всех затолкали в автозак и привезли в РУВД Центрального района.

Мужчина говорит, что после задержания он чувствовал себя очень плохо: тошнило, кружилась голова. Просил вызвать скорую помощь, но ему предложили мешок — на случай рвоты.

В итоге на Сергея составили два протокола по линии ГАИ: за невыполнение требования милиции об остановке и перевозку людей в авто сверх нормы. Третий протокол составили за участие в несанкционированном массовом мероприятии (ч. 1 ст. 23.34 КоАП Беларуси).

Потом отвезли в ЦИП на Окрестина. Однако в камеру не поместили, посмотрели на его внешний вид и вызвали скорую. Сергея госпитализировали в БСМП. У него диагностировали закрытую ЧМТ, перелом носа, наложили швы на ногу, обработали раны на голове и теле.

Сейчас водитель чувствует себя лучше и проходит реабилитацию после полученных физических и психологических травм. Разбирательств по протоколу за участие в митинге пока не было.