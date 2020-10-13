Honda представила обновленный седан Accord

Источник материала: Tut.by

К новому модельному году компания Honda провела плановое обновление еще одной своей модели — вслед за пикапом Ridgeline модернизация затронула седан Accord , десятое поколение которого было представлено в 2017 году.





Впрочем, модернизация Accord получилась не слишком масштабной. Спереди седан получил расширенную решетку радиатора, измененный бампер и более эффективную светодиодную оптику (хотя сама форма осталась прежней). Появились колесные диски нового дизайна и новый цвет кузова.





Мультимедиасистема с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto теперь есть в «базе» у всех Accord, сзади появились два дополнительных USB-разъема. По завершении поездки электроника напомнит водителю о сидящем на заднем сиденье ребенке или забытых вещах. С обновлением стала проворнее работать система «Старт/Стоп», а топ-версия Accord обзавелась функцией Low Speed Braking Control, которая может останавливать машину при движении на низких скоростях (например, при обнаружении препятствия на парковке).





Двигатели остались без изменений, но управляющий софт переписан, в результате чего отклики на газ, обещают в Honda, обострились. Трехпедальных версий у седана больше нет (в США Accord с «механикой» выбирали 1−2% покупателей): базовый турбомотор 1.5 (192 л. с.) работает в паре с вариатором, а двухлитровый двигатель (252 л. с.) — с 10-ступенчатым «автоматом». Также в гамме есть 212-сильная гибридная версия.





Обновленный Accord уже вышел на рынок США, цены начинаются от 24 770 долларов.