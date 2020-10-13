Домрачева прокомментировала жесткое задержание брата и ситуацию в стране

Источник материала: Tut.by

Дарья Домрачева прокомментировала у себя Facebook жесткое задержание своего брата и ситуацию в Беларуси в целом.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Что-то делая, предпринимая какие-то шаги, важно рассчитывать на результат. Я абсолютно точно понимаю, что мой публичный гнев не решит общественных проблем. Возможно, это поможет самоутвердиться в глазах других высказывающихся, получить чье-то одобрение, возможно, на душе станет легче, но к цели точно не приведет.

Мы все видим, что в стране проблемы, а чтобы способствовать их решению, бесполезно сотрясать воздух агрессивными словами с одной стороны и абсолютно точно бесполезно с другой стороны увольнять, арестовывать и дубасить людей на улицах… Не важно, случайно оказавшихся в «горячих» местах или намеренно, чьих-то близких или нет — все одинаковы. Пока очевидно, что все подобные действия лишь еще больше разъяряют противоположности, усугубляют ситуацию и накаляют обстановку.

На данный момент я пока не вижу того своего шага, который сможет по-настоящему помочь решению проблем в стране. А вот со стороны государственных органов, чтобы урегулировать ситуацию и решить проблемы людей, должны найтись идеи поинтереснее, чем «завалили/арестовали/уволили». Не в первобытном же веке живем…

Люди хотят быть услышанными. Нужно всем успокоиться и все обсудить, возможно, это приблизит к заветной цели — справедливой, мирной, спокойной, красивой, развивающейся стране… У всех же эта цель такова?





Напомним, Никиту Домрачева очень жестко задержали в воскресенье в Минске в районе Зыбицкой, этот момент попал на видео . Он ехал на велосипеде к маме, никакой символики при себе, по его словам, у него не было. Из РУВД его на скорой доставили в больницу, утром он уехал домой, отказавшись от госпитализации.