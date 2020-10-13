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Пропавший под Борисовом мужчина найден погибшим
Источник материала: Навiны
В Минской области завершены поиски 58-летнего Александра Сытика, о судьбе которого несколько дней ничего не было известно.
Как сообщалось, мужчина (проживал в деревне Зоричи Борисовского района) 9 октября предположительно уехал на велосипеде в лес за грибами и домой не вернулся.
ПСО «Ангел» сообщил, что Александр Сытик найден погибшим.
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В Минской области завершены поиски 58-летнего Александра Сытика, о судьбе которого несколько дней ничего не было известно.
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