Пропавший под Борисовом мужчина найден погибшим

В Минской области завершены поиски 58-летнего Александра Сытика, о судьбе которого несколько дней ничего не было известно.





Как сообщалось, мужчина (проживал в деревне Зоричи Борисовского района) 9 октября предположительно уехал на велосипеде в лес за грибами и домой не вернулся.

ПСО «Ангел» сообщил, что Александр Сытик найден погибшим.