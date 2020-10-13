ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пропавший под Борисовом мужчина найден погибшим

13.10.2020 10:51 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В Минской области завершены поиски 58-летнего Александра Сытика, о судьбе которого несколько дней ничего не было известно.

Пропавший под Борисовом мужчина найден погибшим

Как сообщалось, мужчина (проживал в деревне Зоричи Борисовского района) 9 октября предположительно уехал на велосипеде в лес за грибами и домой не вернулся.

ПСО «Ангел» сообщил, что Александр Сытик найден погибшим.

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минской области завершены поиски 58-летнего Александра Сытика, о судьбе которого несколько дней ничего не было известно.
 
Новости дня
Новости разные
 
Колесникова отказалась от встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.10.2020
Mir24.TV Belarus
13.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика