Как растут цены в Беларуси

Цены производителей промышленной продукции в сентябре 2020 года по сравнению с августом выросли на 1,3%, с декабрем 2019 года — на 6,6%, следует из данных Белстата.



Фото pixabay.com

На инвестиционные товары цены увеличились на 0,5 и 6% соответственно, на промежуточные товары — на 2 и 7,8%, потребительские — на 0,1 и 2,9%.

Цены производителей сельскохозяйственной продукции в сентябре по сравнению с августом выросли на 0,7% (с декабрем 2019 года — на 3,5%), в том числе в растениеводстве — на 1,8% (на 2,3%), животноводстве — на 0,4% (на 3,8%).

В строительстве в сентябре по сравнению с августом цены увеличились на 1,2%, с декабрем 2019 года — на 11,4%. Цены на строительно-монтажные работы выросли на 0,1 и 7,5%, на машины и оборудование — на 2,3 и 12,7%, на прочие работы и затраты — на 2,3 и 19,7% соответственно.

Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта в сентябре по сравнению с августом увеличились на 0,8%, с декабрем 2019 года — на 10,9%.

Тарифы на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сентябре по сравнению с августом 2020 года не изменились, с декабрем 2019 года — выросли на 1%.

Как сообщалось, потребительские цены в сентябре по сравнению с августом выросли на 0,9%, с декабрем 2019-го — на 4,7%.