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Доллар немного растет утром 13 октября
Источник материала: Навiны
Американская валюта немного добавляет на открытии торгов на БВФБ во вторник, 13 октября.
По данным на 10:17, доллар добавляет 0,001 пункта и торгуется на уровне 2,571 белорусского рубля.
Две другие основные иностранные валюты свои позиции сдают:
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Американская валюта немного добавляет на открытии торгов на БВФБ во вторник, 13 октября.
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