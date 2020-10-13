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Доллар немного растет утром 13 октября

13.10.2020 10:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Американская валюта немного добавляет на открытии торгов на БВФБ во вторник, 13 октября.

Доллар немного растет утром 13 октября
Фото pixabay.com

По данным на 10:17, доллар добавляет 0,001 пункта и торгуется на уровне 2,571 белорусского рубля.

Две другие основные иностранные валюты свои позиции сдают:

  • евро на 0,0027 пункта — 3,0305 белорусского рубля;
  • российский рубль на 0,00076 пункта — 3,3273 белорусского рубля за 100 российских.
 
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Американская валюта немного добавляет на открытии торгов на БВФБ во вторник, 13 октября.
 
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