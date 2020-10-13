Доллар немного растет утром 13 октября

Американская валюта немного добавляет на открытии торгов на БВФБ во вторник, 13 октября.



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По данным на 10:17, доллар добавляет 0,001 пункта и торгуется на уровне 2,571 белорусского рубля.

Две другие основные иностранные валюты свои позиции сдают: