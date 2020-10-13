«Не в первобытном же веке живем… Люди хотят быть услышанными». Домрачева заговорила

Герой Беларуси, четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева прервала обет молчания и выступила с заявлением о ситуации в Беларуси.





На своей странице в соцсети она написала, что «абсолютно точно понимаю, что мой публичный гнев не решит общественных проблем»: «Возможно, это поможет самоутвердиться в глазах других высказывающихся, получить чьё-то одобрение, возможно, на душе станет легче, но к цели точно не приведёт».

Домрачева признала, что «в стране проблемы», но чтобы способствовать их решению, «бесполезно сотрясать воздух агрессивными словами с одной стороны и абсолютно точно, бесполезно с другой стороны, увольнять, арестовывать и дубасить людей на улицах… не важно, случайно оказавшихся в "горячих" местах или намеренно, твоих, чьих-то близких или нет — все одинаковы».

Она считает, что все подобные действия «лишь ещё больше разъяряют противоположности, усугубляют ситуацию и накаляют обстановку».

Герой Беларуси замечает, что «пока не вижу того своего шага, совершив который, смогу по-настоящему помочь решению проблем в стране».

«А вот со стороны государственных органов, чтобы урегулировать ситуацию и решить проблемы людей, должны найтись идеи поинтереснее, чем "завалили/арестовали/уволили". Не в первобытном же веке живём… Люди хотят быть услышанными. Нужно всем успокоиться и всё обсудить, возможно, это приблизит к заветной цели — справедливой, мирной, спокойной, красивой, развивающейся стране… У всех же эта цель такова?» — резюмировала олимпийская чемпионка.