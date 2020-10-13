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Минус 40 кг: дочь Осборна шокировала экстремальным преображением

13.10.2020 10:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Дочь культового рок-музыканта Оззи Осборна Келли шокировала поклонников: девушка похудела на 38 килограммов и сделала это с помощью хирургов и процедуры гастропластики.

© Sputnik / Александр Натрускин
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Дочка Осборнов всегда мечтала иметь идеальную фигуру, но не могла отказаться от вредных привычек и любимой еды. Недавно девушка призналась, что прибегла к услугам опытных врачей и решилась на операцию по уменьшению желудка. А все из-за того, что спорт и диета не принесли ей желанного результата.

В сети обсуждают экстремальное преображение Келли Осборн: наследница скандального рокера сбросила около 40 килограммов лишнего веса.

Папарацци подловили Осборн на улицах Малибу, когда она отправилась на свидание с другом. Девушка выглядела просто невероятно: в жакете, рваных джинсах и туфлях-лодочках. Образ total-black нарушил лишь излюбленный цвет ее волос в лиловом оттенке.

Также Осборн не скрывает, что изменила очертания лица и больше не комплексует из-за своей челюсти.

Напомним, что еще одним "чемпионом" по преображению стала певица Адель - звезда похудела после развода на 45 килограмм.

 
 
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В погоне за фигурой своей мечты, 35-летняя наследница сделала операцию по уменьшению желудка и стала просто неузнаваемой.
 
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