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Адвокат Тихановского рассказал о встрече его подзащитного с Лукашенко

13.10.2020 11:01 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: ex-press.by

Виктор Мацкевич подтвердил, что Сергей Тихановский присутствовал на встрече Алесандра Лукашенко с политзаключенными в СИЗО 10 октября.

В минувшую субботу Лукшенко посетил СИЗО КГБ, где встретился к политзаключнными. Выяснилось, что на встрече присутствовал также Сергей Тихановский. Его адвокат Виктор Мацкевич подтвердил этот Tut.by. Лукашенко позволил организовать телефонный разговор Сергеz с супругой Светланой, а также поход в баню для участников встречи.

По словам Мацкевича, во время встречи Тихановский пытался донести свою позицию  и доказать, что находится в заключении по необоснованным обвинениям. Он также выразил свое возмущение тем, что государственные СМИ распространяют о нем недостоверную информацию (о его работе на РФ, Запад, знакомстве со Шкляровым и т. п.).

Из ответов Лукашенко Сергей Тихановский сделал вывод, что тот хорошо осведомлен о ходе расследования уголовных дел и о том, в какой момент какие условия содержания и почему были у Сергея в СИЗО.

Тихановскому дали понять, что его выпустят из-под стражи не скоро. В то же время прозвучало, что судьбу заключенных будут решать следствие и суд и все под контролем, рассказал Мацкевич.

Тихановский также выразил согласие обсуждать конституционную реформу, но не в тюрьме и в наручниках, а по доброй воле.

 
 
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Виктор Мацкевич подтвердил, что Сергей Тихановский присутствовал на встрече Алесандра Лукашенко с политзаключенными в СИЗО 10 октября.
 
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