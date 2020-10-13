В Гродно два внедорожника заблокировали Opel. Посмотрите, что сделал водитель

Источник материала: Tut.by

Обычный гродненский дворик, где не хватает парковочных мест. Между VW Touareg и Infiniti FX35 оказался Opel Vectra. Выехать водитель не мог, поэтому решился на отчаянный шаг, пишет « АвтоГродно ».

Как рассказали жильцы дома, водитель Opel обращался в дежурную часть ГАИ с просьбой разыскать владельцев внедорожников, чтобы те отъехали на несколько метров. Инспекторы связались с владельцами VW и Infiniti, но те не могли прямо сейчас появиться у машин.

— Когда водитель Opel узнал, что к авто никто не подойдет, он решил их подвинуть, — рассказал «АвтоГродно» один из местных жителей. — Свой задний бампер, а может, и Touareg он защитил ковриком для фитнеса. А вот с Infiniti FX35 вышло жестко.

В итоге у Infiniti отвалился регистрационный знак, поврежден бампер. Оказывается, и фитнес-коврик не помог, у VW есть повреждения бампера, решетки радиатора и парктроника.

По словам очевидцев, прибывшие на место сотрудники ГАИ оформили двойное ДТП и оштрафовали водителя Opel на 2 базовые величины.