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В одном из минских кинотеатров показывают кино для слабовидящих зрителей

13.10.2020 11:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минчане с особенностями зрения могут посмотреть спортивную драму «Стрельцов» с тифлокомментированием, то есть описательным рассказом сюжета. Инклюзивные показы проходят в столичном кинотеатре «Беларусь» до 21 октября.


Кадр из фильма «Стрельцов». Фото: «КиноПоиск»

Справка: тифлокомментирование — лаконичное описание предмета, пространства или действия, которые непонятны слепому или слабовидящему без специальных словесных пояснений.

В кинотеатре «Беларусь» государственной сети «КиноМинска» показывают один из главных хитов осеннего проката — фильм Ильи Учителя «Стрельцов». Чтобы его смогли увидеть как можно больше зрителей, в том числе люди с инвалидностью по зрению, в кинотеатре предлагают услугу тифлокомментирования.

Такая опция становится возможной благодаря беспроводной аудиосистеме Dolby Fidelio с функциями усиления звука для слабовидящих и слабослышащих людей. К приемнику Fidelio гости смогут подключить собственные наушники, аудиосистема обеспечивает слабовидящих людей описательным рассказом сюжета. Громкость звукового сопровождения может настраивать сам зритель.

При бронировании оборудования стоимость билета на сеанс не меняется, а сама услуга тифлокомментирования предоставляется бесплатно. Забронировать оборудование можно по телефону 8 (017) 373-41-82 или у администрации кинотеатра «Беларусь».

Фильм «Стрельцов»

Когда: уже в кино
Где: во всех кинотеатрах, с тифлокомментированием — в «Беларуси»
Сколько: от 6 рублей

Расписание и билеты

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Теги: Минск
 
 
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Минчане с особенностями зрения могут посмотреть спортивную драму «Стрельцов» с тифлокомментированием, то есть описательным рассказом сюжета. Инклюзивные показы...
 
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