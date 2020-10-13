В одном из минских кинотеатров показывают кино для слабовидящих зрителей

Источник материала: Tut.by

Минчане с особенностями зрения могут посмотреть спортивную драму «Стрельцов» с тифлокомментированием, то есть описательным рассказом сюжета. Инклюзивные показы проходят в столичном кинотеатре «Беларусь» до 21 октября.



Кадр из фильма «Стрельцов». Фото: «КиноПоиск»

Справка: тифлокомментирование — лаконичное описание предмета, пространства или действия, которые непонятны слепому или слабовидящему без специальных словесных пояснений.

В кинотеатре «Беларусь» государственной сети «КиноМинска» показывают один из главных хитов осеннего проката — фильм Ильи Учителя «Стрельцов». Чтобы его смогли увидеть как можно больше зрителей, в том числе люди с инвалидностью по зрению, в кинотеатре предлагают услугу тифлокомментирования.

Такая опция становится возможной благодаря беспроводной аудиосистеме Dolby Fidelio с функциями усиления звука для слабовидящих и слабослышащих людей. К приемнику Fidelio гости смогут подключить собственные наушники, аудиосистема обеспечивает слабовидящих людей описательным рассказом сюжета. Громкость звукового сопровождения может настраивать сам зритель.

При бронировании оборудования стоимость билета на сеанс не меняется, а сама услуга тифлокомментирования предоставляется бесплатно. Забронировать оборудование можно по телефону 8 (017) 373-41-82 или у администрации кинотеатра «Беларусь».

Фильм «Стрельцов» Когда: уже в кино

Где: во всех кинотеатрах, с тифлокомментированием — в «Беларуси»

Сколько: от 6 рублей Расписание и билеты

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