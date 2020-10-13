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В одном из минских кинотеатров показывают кино для слабовидящих зрителей
Источник материала: Tut.by
Минчане с особенностями зрения могут посмотреть спортивную драму
В кинотеатре «Беларусь» государственной сети «КиноМинска» показывают один из главных хитов осеннего проката — фильм Ильи Учителя «Стрельцов». Чтобы его смогли увидеть как можно больше зрителей, в том числе люди с инвалидностью по зрению, в кинотеатре предлагают услугу тифлокомментирования.
Такая опция становится возможной благодаря беспроводной аудиосистеме Dolby Fidelio с функциями усиления звука для слабовидящих и слабослышащих людей. К приемнику Fidelio гости смогут подключить собственные наушники, аудиосистема обеспечивает слабовидящих людей описательным рассказом сюжета. Громкость звукового сопровождения может настраивать сам зритель.
При бронировании оборудования стоимость билета на сеанс не меняется, а сама услуга тифлокомментирования предоставляется бесплатно. Забронировать оборудование можно по телефону 8 (017) 373-41-82 или у администрации кинотеатра «Беларусь».
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Минчане с особенностями зрения могут посмотреть спортивную драму «Стрельцов» с тифлокомментированием, то есть описательным рассказом сюжета. Инклюзивные показы...
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