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В Слуцке кто-то сообщили о минировании здания милиции. Эвакуировали 150 человек, возбуждено уголовное дело

13.10.2020 11:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сообщение о минировании поступило вчера примерно в 11:30. Сотрудниками милиции из здания были эвакуированы 150 человек. После этого к зданию РОВД прибыли саперы. Они не нашли взрывоопасных предметов, после чего людей начали пускать внутрь.

Как сообщает slutsk-gorod.by, по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 340-1 УК РБ (заведомо ложное сообщение об опасности). Наказание по данной статье предусматривает от штрафа или ареста до ограничения свободы или лишения свободы на максимальный срок 3 и 5 лет соответственно. Проводится расследование.

В Слуцке кто-то сообщили о минировании здания милиции. Эвакуировали 150 человек, возбуждено уголовное дело
В Слуцке кто-то сообщили о минировании здания милиции. Эвакуировали 150 человек, возбуждено уголовное дело

 
 
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Сообщение о минировании поступило вчера примерно в 11:30. Сотрудниками милиции из здания были эвакуированы 150 человек. После этого к зданию РОВД прибыли саперы. Они...
 
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