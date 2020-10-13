В Слуцке кто-то сообщили о минировании здания милиции. Эвакуировали 150 человек, возбуждено уголовное дело

Источник материала: Onliner

Сообщение о минировании поступило вчера примерно в 11:30. Сотрудниками милиции из здания были эвакуированы 150 человек. После этого к зданию РОВД прибыли саперы. Они не нашли взрывоопасных предметов, после чего людей начали пускать внутрь.

Как сообщает slutsk-gorod.by, по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 340-1 УК РБ (заведомо ложное сообщение об опасности). Наказание по данной статье предусматривает от штрафа или ареста до ограничения свободы или лишения свободы на максимальный срок 3 и 5 лет соответственно. Проводится расследование.







