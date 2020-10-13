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В Слуцке кто-то сообщили о минировании здания милиции. Эвакуировали 150 человек, возбуждено уголовное дело
Источник материала: Onliner
Сообщение о минировании поступило вчера примерно в 11:30. Сотрудниками милиции из здания были эвакуированы 150 человек. После этого к зданию РОВД прибыли саперы. Они не нашли взрывоопасных предметов, после чего людей начали пускать внутрь.
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В Слуцке кто-то сообщили о минировании здания милиции. Эвакуировали 150 человек, возбуждено уголовное дело
Сообщение о минировании поступило вчера примерно в 11:30. Сотрудниками милиции из здания были эвакуированы 150 человек. После этого к зданию РОВД прибыли саперы. Они...
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