На кольцевой видели самолет. Он не летел и вообще чувствовал себя неважно, но все равно был крут (видео)

Источник материала: Onliner

Это птица? Это самолет? Ну да, самолет и есть, не супермен же. Он двигался по МКАД, выше любого автомобиля, он почти летел. Ему подрезали крылья, и, возможно, будущее застилает мрак. Но он все равно был крут, он все равно привлекал к себе взгляды — самолет на кольцевой.

Такую себе вполне романтичную картину наблюдал на днях наш читатель Владимир.

— Был очевидцем перевозки фюзеляжа самолета на МКАД. Перевозили по внешней стороне кольца в направлении Лошицы. Такое не каждый день увидишь, — поделился он с корреспондентом Onliner.

Автопоезд, перевозящий гиганта, занял две полосы: крайнюю правую и среднюю — иначе было не уместить. Разумеется, транспортировка негабарита требует соблюдения определенных условий, в том числе согласования и сопровождения — оно было и спереди, и позади автопоезда с самолетом.

Куда везли «птицу», мы пока не знаем. Пишите нам, если у вас есть достоверная информация на этот счет: pv@onliner.by .

А может быть, хотите подробнее узнать, как перевозят негабаритные грузы?