ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На кольцевой видели самолет. Он не летел и вообще чувствовал себя неважно, но все равно был крут (видео)

13.10.2020 11:21 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Это птица? Это самолет? Ну да, самолет и есть, не супермен же. Он двигался по МКАД, выше любого автомобиля, он почти летел. Ему подрезали крылья, и, возможно, будущее застилает мрак. Но он все равно был крут, он все равно привлекал к себе взгляды — самолет на кольцевой.

Такую себе вполне романтичную картину наблюдал на днях наш читатель Владимир.

— Был очевидцем перевозки фюзеляжа самолета на МКАД. Перевозили по внешней стороне кольца в направлении Лошицы. Такое не каждый день увидишь, — поделился он с корреспондентом Onliner.

Автопоезд, перевозящий гиганта, занял две полосы: крайнюю правую и среднюю — иначе было не уместить. Разумеется, транспортировка негабарита требует соблюдения определенных условий, в том числе согласования и сопровождения — оно было и спереди, и позади автопоезда с самолетом.

Куда везли «птицу», мы пока не знаем. Пишите нам, если у вас есть достоверная информация на этот счет: pv@onliner.by.

А может быть, хотите подробнее узнать, как перевозят негабаритные грузы?

Три лопасти, гондола и башня: как провезти огромный ветряк через всю страну

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это птица? Это самолет? Ну да, самолет и есть, не супермен же. Он двигался по МКАД, выше любого автомобиля, он почти летел. Ему подрезали крылья, и, возможно, будущее...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорус спросил у властей, как вешать белье и можно ли высаживать на клумбе белые и красные цветы. И ему ответили
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.10.2020
Mir24.TV Belarus
13.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика