Водитель заблокированного Opel решил «подвинуть» чужие машины (видео)

Источник материала: Onliner

Обычный гродненский дворик, где не хватает парковочных мест. Между Volkswagen Touareg и Infiniti FX35 оказался Opel Vectra. Выехать водитель не мог, он решился на шаг, на который отважится не каждый. Молодой человек просто растолкал чужие машины.

«Водитель Opel обращался в ГАИ с просьбой разыскать владельцев кроссоверов, чтобы те отъехали на несколько метров, — рассказал местный житель AutoGrodno. — Сотрудники связались с владельцами Volkswagen и Infiniti, но они не могли оперативно появиться у машин. Когда водитель Opel узнал, что к машинам никто не подойдет, он решил их подвинуть. Свой задний бампер он защитил ковриком для фитнеса. А вот с Infiniti FX35 вышло жестко».

Водитель Opel несколько раз ударялся в VW и Infiniti, прежде чем смог выехать. В итоге у Infiniti отвалился номерной знак, поврежден бампер. Оказывается, и фитнес-коврик не помог, у Volkswagen остались повреждения бампера, решетки радиатора и парктроника.

Пользователь Владимир в комментарии под видео указал, что именно он управлял Opel: "Водители Infiniti и Volkswagen специально заблокировали мой авто. Вызвал ГАИ, сказали, что ничего сделать не могут, так как звонили водителям, а они говорили, что один на изоляции, второй в России. Через 16 часов машины оставались на месте. Вожу сына на занятия, нужен был автомобиль. Постелил коврик, чтобы не портить задний бампер. Передний все равно был на покраску. Сразу вызвал ГАИ, водители сразу выбежали (забыли, что в России и на самоизоляции) и начали причитать. По итогу: мне 27 рублей. Инфинити - треснут бампер, сломан номер, под покраску. Конфликт из-за того, что решил перед подъездом засеять газон вместо грязи под окнами.

И да, теперь есть достаточно места, близко теперь не ставят".

«Сотрудники ГАИ оформили двойное ДТП на водителя Opel, — дополнил очевидец. — Получил штраф. Им местные жители показали эту запись. Инспекторы попросили переслать им видео тоже — для истории. Говорили, никогда такого не видели».

Предисловие истории, по версии местного автомобилиста, несколько отличается от слов Владимира: «Парень на Opel переехал в наш двор относительно недавно, стал парковаться на два места, а на тех, кто заедет на газон в ночное время, стал вызывать ГАИ. По его просьбам инспекторы ездят в наш двор как на работу уже несколько месяцев. Конечно, ситуация во дворе накалилась».

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