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Испытания вакцины Johnson & Johnson от COVID-19 остановили из-за «необъяснимой болезни»
Источник материала: Onliner
Компания Johnson & Johnson
В испытаниях вакцины, разрабатываемой Johnson & Johnson, участвуют 60 тыс. человек. В компании не предоставили подробностей о «необъяснимой болезни», ссылаясь на закрытость персональных данных пациентов.
Напомним, ранее с аналогичной формулировкой были приостановлены испытания вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca. AstraZeneca занимается разработкой вакцины от COVID-19 совместно с учеными из Оксфордского университета. Препарат считается одним из наиболее перспективных. Спустя несколько дней испытания продолжились.
квадрокоптер, двигатель бесколлекторный, частота: 2.4 ГГц/5.8 ГГц, время полета: 29-31 мин, дальность: 8000 м
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Компания Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от COVID-19 из-за возникшей «необъяснимой болезни» у одного из добровольцев. Стоит отметить, что подобная...
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