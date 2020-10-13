Испытания вакцины Johnson & Johnson от COVID-19 остановили из-за «необъяснимой болезни»

Источник материала: Onliner

Компания Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от COVID-19 из-за возникшей «необъяснимой болезни» у одного из добровольцев. Стоит отметить, что подобная формулировка не означает чего-то слишком «странного», а указывает на появление неожидаемых эффектов у испытуемого. Теперь специалистам предстоит выяснить, чем они вызваны — новым препаратом или чем-то иным.

В испытаниях вакцины, разрабатываемой Johnson & Johnson, участвуют 60 тыс. человек. В компании не предоставили подробностей о «необъяснимой болезни», ссылаясь на закрытость персональных данных пациентов.

Напомним, ранее с аналогичной формулировкой были приостановлены испытания вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca. AstraZeneca занимается разработкой вакцины от COVID-19 совместно с учеными из Оксфордского университета. Препарат считается одним из наиболее перспективных. Спустя несколько дней испытания продолжились.