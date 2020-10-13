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Доллар слабо подорожал, евро дешевеет

13.10.2020 11:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчерашнее относительно спокойное поведение нашего неистового рубля может смениться чем угодно. Недавно он продемонстрировал самый резкий скачок за несколько месяцев, еще раньше — бескомпромиссно падал... Стартуют новые торги на Белорусской валютно-фондовой бирже, и сейчас мы узнаем, каким будет продолжение этого бесконечного сериала.

Доллар с утра тихонько приподнялся — на 0,1 копейки. Курс — 2,571.

Евро подешевел на 0,27 копейки, стоит 3,0305.

Российский рубль продолжает дешеветь. Пока минус 0,76 копейки. Курс — 3,3273 за сотню.

В понедельник доллар подешевел на 0,8 копейки и стоил 2,57 рубля. Евро потерял 0,72 копейки и опустился до 3,0404. Российский рубль подешевел на 1,16 копейки, стоил 3,3349 белорусского за сотню.

 
 
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Вчерашнее относительно спокойное поведение нашего неистового рубля может смениться чем угодно. Недавно он продемонстрировал самый резкий скачок за несколько...
 
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