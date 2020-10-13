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Доллар слабо подорожал, евро дешевеет
Источник материала: Onliner
Вчерашнее относительно спокойное поведение нашего неистового рубля может смениться чем угодно. Недавно он продемонстрировал самый резкий скачок за несколько месяцев, еще раньше — бескомпромиссно падал... Стартуют новые торги на Белорусской валютно-фондовой бирже, и сейчас мы узнаем, каким будет продолжение этого бесконечного сериала.
Доллар с утра тихонько приподнялся — на 0,1 копейки. Курс — 2,571.
Евро подешевел на 0,27 копейки, стоит 3,0305.
Российский рубль продолжает дешеветь. Пока минус 0,76 копейки. Курс — 3,3273 за сотню.
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Вчерашнее относительно спокойное поведение нашего неистового рубля может смениться чем угодно. Недавно он продемонстрировал самый резкий скачок за несколько...
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