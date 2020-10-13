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«Разбудили всю высотку». Ночью в «Каскаде» кто-то свесил с крыши бензорез. Говорят, пытались срезать флаг и повредили отлив (видео)

13.10.2020 11:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Война за бело-красно-белые флаги в жилом комплексе «Каскад» длится уже несколько недель. Силовики привлекают МЧС с вышками, люди гурьбой спасают их от изъятия, получают штрафы и отправляются в милицию. Жильцы утверждают, что этой ночью кто-то решил применить новую технику и она довольно сомнительная: глубокой ночью неизвестные свесили с крыши работающий бензорез, который какое-то время жужжал прямо перед окнами квартир. Происходящее минчане сняли на видео.

По словам жильцов одного из столбиков ЖК, как минимум в одной квартире оказался поврежден отлив. Люди предполагают, что кто-то пытался срезать растяжку с флагом, однако затеявшим это ничего не удалось: он остался на месте.

Напоминаем, что там не один этаж для спуска и высокая ветреность на высоте — это чревато тем, что привязанную вещь может отнести. Похоже, это и произошло. Есть жалобы, что одному из жителей повредили подоконник, — говорится в чате «Каскад Live». Сегодня жильцы дома планируют отправиться в диспетчерскую и выяснить, кто в последнее время брал ключи от крыши.

 
 
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Война за бело-красно-белые флаги в жилом комплексе «Каскад» длится уже несколько недель. Силовики привлекают МЧС с вышками, люди гурьбой спасают их от изъятия,...
 
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