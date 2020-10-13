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Дарья Домрачева: «С извинениями ко мне никто не обращался»
Источник материала: Tut.by
Сегодня утром Дарья Домрачева
На вопрос SPORT.TUT.BY о том, обращались ли к ней или к Никите белорусские власти по этому вопросу, не предлагали ли какую-либо помощь, она ответила так:
— С извинениями либо с какими-то объяснениями — нет, ко мне никто не обращался. Насколько я знаю, к Никите тоже.
Напомним, Никиту Домрачева очень жестко задержали в воскресенье в Минске в районе Зыбицкой, этот момент попал на видео (выше). Он ехал на велосипеде к маме, никакой символики при себе, по его словам, у него не было. Из РУВД его на скорой доставили в больницу, утром он уехал домой, отказавшись от госпитализации.
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