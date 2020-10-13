Еще три месяца без кредитов. Нацбанк продлил запрет на кредитование до 2021 года

«Данное решение принято в целях обеспечения контроля за денежным предложением в условиях сохранения повышенной неопределенности на финансовых рынках. При необходимости поддержка ликвидности банков будет осуществляться посредством проведения кредитных аукционов по объявленной процентной ставке, уровень которой будет доводиться до банков при объявлении аукциона» – говорится в сообщении Нацбанка.





Приостановка кредитов овернайт со стороны Нацбанка привела к острому дефициту ликвидности на рынке, и, как следствие, приостановке кредитования физлиц, а также ограничению кредитования компаний. Это было сделано, чтобы сбить валютный ажиотаж на белорусском рынке, разразившийся в августе. По мнению экспертов, дефицит ликвидности и отсутствие кредитов могут привести к тяжелым последствиям для экономики, включая задержки по выплате зарплат и проблемы со вкладами.