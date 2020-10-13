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Валерий Исаев: «Мархель и и футболисты говорили, что играют для народа, но при этом закрыли глаза и уши, чтобы не слышать что этот народ им говорит»

13.10.2020 11:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский агент Валерий Исаев поделился мнением об игре сборной Беларуси.

– На выходных в футбол играла сборная Беларуси. Вам было интересно?

– Я не смотрел. У меня четкая позиция, которая не меняется. Мне по-прежнему не интересно, как играет сборная Беларуси по футболу. Не смотрю игры сборной после начала репрессий в стране и в воскресенье решил, что смотреть не буду – занимался своими делами. И судя по тому, что мне никто из друзей не звонил, они тоже не смотрели.

И главный тренер и футболисты говорили, что играют для народа, но при этом закрыли глаза и уши, чтобы не слышать что этот народ им говорит. Может стоить просто выйти в свои дворы вечером, чтобы лучше услышать желания своих болельщиков? Люди на улицах истекают кровью, томятся в тюрьмах. На предприятиях увольняют тех, кто просто высказывает свою точку зрения. В школах и институтах чиновники занимаются самоуправством. А наша сборная дарит своему народу праздник.Так хоть за слова отвечайте. За такую игру вас нужно увольнять! 
 
 
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