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Адвокат: Мария Колесникова отказалась ехать на встречу с Лукашенко

13.10.2020 11:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Адвокат Виктора Бабарико и Марии Колесниковой рассказал об их реакции на встречу Александра Лукашенко с арестованными оппозиционерами в СИЗО КГБ.

Адвокат: Мария Колесникова отказалась ехать на встречу с Лукашенко

По словам Александра Пыльченко для оппозиционеров это было неожиданно, как отметил адвокат, Мария Колесникова от встречи отказалась.

«Для них это было неожиданно. Такой креативный ход Лукашенко. Я не помню случаев, чтобы кто-то приходил к арестованным лицам и вел беседы об изменении Конституции или что-то подобное. Это было неожиданно», — рассказал адвокат в эфире «Эхо Москвы».

Пыльченко отметил, что Мария Колесникова отказалась участвовать во встрече, потому что люди в гражданском, приехавшие к ней в СИЗО, не представились и отказались сообщить куда собираются ее везти.

«Сама беседа длилась где-то 4 часа. Было сказано, что участники встречи не хотели бы обсуждать детали беседы, и предавать подробности огласке. Обсуждалась жизнь Белоруссии, и как сделать ее лучше, как исправить ситуацию. При этом на следующий день отпустили двух людей из СИЗО», — отметил адвокат.

На встрече были, в том числе экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, координатор оппозиционного штаба Юрий Воскресенский, политтехнолог Виталий Шкляров и директор Pandadoc Дмитрий Рабцевич.

«На настоящий момент, как я уточнил у Бабарико, нет никого, кто бы был полномочен говорить от лица участников (кто сидит в СИЗО) встречи. По итогам встречи получается, что стороны говорили и много общались, но чтобы прийти к какому-то консенсусу, необходимо ведь сделать какие-то шаги первоначальные. Шаги должны быть сделаны со стороны власти — выпустить на свободу, или изменить меры пресечения», — считает адвокат.

 
 
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Адвокат Виктора Бабарико и Марии Колесниковой рассказал об их реакции на встречу Александра Лукашенко с арестованными оппозиционерами в СИЗО КГБ.
 
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