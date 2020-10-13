Защита Максима Знака требует от следствия предъявить его высказывания с призывами к действиям против нацбезопасности

Защита Максима Знака требует от Следственного комитета предъявить высказывания подзащитного с призывами к действиям против национальной безопасности и допросить его по ним, сообщили БелаПАН адвокаты Дмитрий Лаевский и Евгений Пыльченко.





В Следственный комитет 12 октября поступило ходатайство защиты Знака о допросе его по конкретным публикациям, в которых следователи усматривают призывы к действиям против национальной безопасности. Допрос защита просит провести, предъявив каждую из таких публикаций обвиняемому, чтобы он пояснил, было ли такое высказывание, каково его содержание и смысл, является ли оно призывом и имеет ли целью навредить национальной безопасности.

Защитники утверждают, что это позволит «полностью опровергнуть обвинение и прекратить уголовное преследование».

«Как мы уже неоднократно заявляли, адвокат Максим Знак преследуется по ст. 361 УК за некие высказывания, но сами эти высказывания ему в обвинении не выдвинуты. Это явное нарушение права на защиту, поскольку обвиняемый лишен возможности опровергнуть отнесение его высказываний к противоправным призывам, ведь невозможно опровергать абстрактные формулировки, — говорится в сообщении защитников. — При этом высказывания, которые Максим где-либо публично делал, сводились исключительно к правовой оценке элементов избирательной кампании его клиентов и реализации гражданами фундаментальных прав (права на выражение мнения, на мирные собрания, избирать и быть избранным, на отзыв депутатов, на обращение в суд и пр.), то есть преступлением являться не могут».

По словам адвокатов, теперь в течение трех суток, отведенных законом на рассмотрение ходатайства, защита ждет решения по нему.

«Согласно УПК обвиняемый имеет право по его ходатайству быть допрошенным, а следователь обязан принимать меры к всестороннему и объективному исследованию обстоятельств дела, собирать в том числе сведения, оправдывающие обвиняемого. Вот мы и просим предъявить публикации и допросить Максима по обстоятельствам его высказываний, чтобы следствие получило полные и оправдывающие сведения, ведь ранее это не выяснялось. Защита убеждена, что все высказывания Знака правомерны и его допрос по высказываниям позволит получить дополнительные тому подтверждения и прекратить уголовное преследование», — говорят Лаевский и Пыльченко.

Если следствие откажется допросить Знака по его высказываниям, которые оно считает преступными, это будет означать, что либо таких высказываний вообще не установлено, либо «выявление оправдывающих обстоятельств не в приоритете у следствия», утверждает защита. «В обоих случаях ни о какой объективной и всесторонней оценке не может идти и речи, а такое уголовное преследование, в котором даже не описано конкретное деяние, может расцениваться лишь в качестве искусственного основания для изоляции человека от общества», — заявляют защитники.

Член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси, кандидат юридических наук, адвокат Максим Знак был задержан 9 сентября. 18 сентября ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). В тот же день Знак, протестуя против обвинения, объявил голодовку, которая длилась 10 суток.

В рамках этого уголовного дела обвинение также предъявлено члену президиума КС Марии Колесниковой и одному из адвокатов Колесниковой Илье Салею. Они содержатся под стражей.