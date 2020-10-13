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Линкявичюс: в ЕС не осталось сомневающихся по санкциям в отношении Лукашенко
Источник материала: Навiны
Главы дипломатических служб Евросоюза единогласно договорились о применении санкций в отношении Александра Лукашенко, внести его в список с другими новыми лицами. Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, передает портал
«Был определенный спор, вносить ли его (Лукашенко) или не вносить, то сейчас <...> сомнений не осталось. Поскольку решение следует принимать единогласно, даже когда было мало выступающих против, мы не могли его принять. Сейчас этого нет», — сказал Линкявичюс.
«Сейчас технически придется выполнить определенную работу по дополнению списка лиц, попадающих под санкции в Беларуси. Поскольку было 40, но не было Лукашенко, и сейчас по соглашению сторон он должен быть в этом списке. Еще дополнительные должностные лица будут внесены», — добавил глава МИД Литвы.
Он подчеркнул, что очередные массовые задержания протестующих в Беларуси не позволяют говорить о том, что ситуация решается и меняется к лучшему.
Как сообщал БелаПАН, 12 октября Совет министров иностранных дел Евросоюза принципиально одобрил расширение списка санкций в отношении белорусского режима. В заявлении по итогам заседания совет напомнил о санкциях, введенных в отношении 40 белорусских должностных лиц, которые, по мнению Евросоюза, ответственны за фальсификации в ходе выборов и насилие в отношении мирных демонстрантов.
«Совет заявляет о готовности ЕС принять дальнейшие ограничительные меры в отношении предприятий и высокопоставленных должностных лиц, в том числе Александра Лукашенко, если ситуация не улучшится», — говорится в заявлении.
Отмечается также, что ЕС «сократит двустороннее сотрудничество с белорусскими властями на центральном уровне, увеличит поддержку белорусского народа и гражданского общества и соответственно изменит свою двустороннюю финансовую помощь».
«В соответствии с этим ЕС немедленно предоставил дополнительные финансовые ресурсы жертвам насилия, организациям гражданского общества и независимым СМИ», — сказано в документе.
Совет ЕС также в очередной раз подчеркнул необходимость начала в Беларуси «серьезного, заслуживающего доверия, инклюзивного политического процесса, который приведет к свободным и справедливым выборам под наблюдением БДИПЧ ОБСЕ и обеспечит гарантии уважения прав человека».
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Главы дипломатических служб Евросоюза единогласно договорились о применении санкций в отношении Александра Лукашенко, внести его в список с другими новыми...
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