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Линкявичюс: в ЕС не осталось сомневающихся по санкциям в отношении Лукашенко

13.10.2020 11:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Главы дипломатических служб Евросоюза единогласно договорились о применении санкций в отношении Александра Лукашенко, внести его в список с другими новыми лицами. Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, передает портал Delfi со ссылкой на BNS.

Линкявичюс: в ЕС не осталось сомневающихся по санкциям в отношении Лукашенко
Фото president.gov.by

«Был определенный спор, вносить ли его (Лукашенко) или не вносить, то сейчас <...> сомнений не осталось. Поскольку решение следует принимать единогласно, даже когда было мало выступающих против, мы не могли его принять. Сейчас этого нет», — сказал Линкявичюс.

«Сейчас технически придется выполнить определенную работу по дополнению списка лиц, попадающих под санкции в Беларуси. Поскольку было 40, но не было Лукашенко, и сейчас по соглашению сторон он должен быть в этом списке. Еще дополнительные должностные лица будут внесены», — добавил глава МИД Литвы.

Он подчеркнул, что очередные массовые задержания протестующих в Беларуси не позволяют говорить о том, что ситуация решается и меняется к лучшему.

Как сообщал БелаПАН, 12 октября Совет министров иностранных дел Евросоюза принципиально одобрил расширение списка санкций в отношении белорусского режима. В заявлении по итогам заседания совет напомнил о санкциях, введенных в отношении 40 белорусских должностных лиц, которые, по мнению Евросоюза, ответственны за фальсификации в ходе выборов и насилие в отношении мирных демонстрантов.

«Совет заявляет о готовности ЕС принять дальнейшие ограничительные меры в отношении предприятий и высокопоставленных должностных лиц, в том числе Александра Лукашенко, если ситуация не улучшится», — говорится в заявлении.

Отмечается также, что ЕС «сократит двустороннее сотрудничество с белорусскими властями на центральном уровне, увеличит поддержку белорусского народа и гражданского общества и соответственно изменит свою двустороннюю финансовую помощь».

«В соответствии с этим ЕС немедленно предоставил дополнительные финансовые ресурсы жертвам насилия, организациям гражданского общества и независимым СМИ», — сказано в документе.

Совет ЕС также в очередной раз подчеркнул необходимость начала в Беларуси «серьезного, заслуживающего доверия, инклюзивного политического процесса, который приведет к свободным и справедливым выборам под наблюдением БДИПЧ ОБСЕ и обеспечит гарантии уважения прав человека».

 
 
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Главы дипломатических служб Евросоюза единогласно договорились о применении санкций в отношении Александра Лукашенко, внести его в список с другими новыми...
 
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