Тиктокер из Беларуси занял третье место в рейтинге Forbes

Источник материала: Ежедневник

фото: freshmus.ru

В результате анализа 50 популярных блогеров в TikTok выяснилось, сколько заплатили им рекламодатели и музыкальные лейблы.

Возглавил рейтин г 22-летний Рахим Абрамов из Узбекистана. У блогера 9,5 млн подписчиков и доход в 10,47 млн российских руб. Следом за ним расположилась 21-летняя Дина Саева из Таджикистана. У нее 16,4 млн подписчиков, что делает ее самым популярным русскоязычным тиктокером. Ее доход за год оценили в 4,93 млн руб. Третью строчку занял 23-летний Алексей Савко из Беларуси с 6,5 млн подписчиков и заработком 4,81 млн руб. Он зарабатывает не только на рекламе – продает обучающие курсы и онлайн-консультации по продвижению в TikTok, занимается продюсированием начинающих блогеров и строит актерскую карьеру.

По оценке Ярослава Андреева, основателя агентства по работе с блогерами WildJam, в настоящее время топовые тиктокеры в среднем получают по 300 тыс. — 500 тыс. руб. в месяц.

При составлении рейтинга Forbes руководствовался объемами выплат тиктокерам от рекламодателей и музыкальных лейблов, произведенными за год, с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года. Учитывалось распределение доходов между тиктокером и его менеджерами, а в расчет бралась только прибыль, которую получал блогер. Доходы от продюсирования, съемок в фильмах и клипах не учитывались.

В шорт-лист не попали блогеры, музыканты и другие знаменитости, которые прославились за пределами TikTok. Поэтому в рейтинге нет медийных личностей.