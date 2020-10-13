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Тиктокер из Беларуси занял третье место в рейтинге Forbes
13.10.2020 11:57 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: freshmus.ru
В результате анализа 50 популярных блогеров в TikTok выяснилось, сколько заплатили им рекламодатели и музыкальные лейблы.
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По оценке Ярослава Андреева, основателя агентства по работе с блогерами WildJam, в настоящее время топовые тиктокеры в среднем получают по 300 тыс. — 500 тыс. руб. в месяц.
При составлении рейтинга Forbes руководствовался объемами выплат тиктокерам от рекламодателей и музыкальных лейблов, произведенными за год, с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года. Учитывалось распределение доходов между тиктокером и его менеджерами, а в расчет бралась только прибыль, которую получал блогер. Доходы от продюсирования, съемок в фильмах и клипах не учитывались.
В шорт-лист не попали блогеры, музыканты и другие знаменитости, которые прославились за пределами TikTok. Поэтому в рейтинге нет медийных личностей.
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В результате анализа 50 популярных блогеров в TikTok выяснилось, сколько заплатили им рекламодатели и музыкальные лейблы.
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