Huawei представит свои первые полноразмерные наушники вместе с Mate 40

Источник материала: Onliner

Huawei официально сообщила о создании первой модели полноразмерных наушников под своим брендом — FreeBuds Studio. Устройство представят 22 октября вместе с премьерой флагманской линейки смартфонов Mate 40.

Наушники ранее появлялись на рендерах. Модель будет использовать чип Kirin A1 и сможет поддерживать Bluetooth стандарта 5.1 либо 5.2. FreeBuds Studio получат активное шумоподавление и поддержку ИИ-ассистента, управляемого голосом пользователя.





Места соприкосновения наушников с головой выполнены из натуральной кожи. Судя по всему, FreeBuds Studio станут конкурировать с AirPods Studio — полноразмерными наушниками от Apple, которые должны представить в обозримом будущем (или даже сегодня).