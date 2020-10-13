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Huawei представит свои первые полноразмерные наушники вместе с Mate 40
Источник материала: Onliner
Huawei официально
Наушники ранее появлялись на рендерах. Модель будет использовать чип Kirin A1 и сможет поддерживать Bluetooth стандарта 5.1 либо 5.2. FreeBuds Studio получат активное шумоподавление и поддержку ИИ-ассистента, управляемого голосом пользователя.
Места соприкосновения наушников с головой выполнены из натуральной кожи. Судя по всему, FreeBuds Studio станут конкурировать с AirPods Studio — полноразмерными наушниками от Apple, которые должны представить в обозримом будущем (или даже сегодня).
беспроводные наушники с микрофоном, вставные, портативные, Bluetooth 5.1, время работы 4 ч
беспроводные наушники с микрофоном, внутриканальные, портативные, Bluetooth 5.0, 20-20000 Гц, быстрая зарядка, время работы 3.5 ч
беспроводные наушники с микрофоном, внутриканальные, портативные, Bluetooth 4.2, 20-20000 Гц
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Huawei официально сообщила о создании первой модели полноразмерных наушников под своим брендом — FreeBuds Studio. Устройство представят 22 октября вместе с премьерой...
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