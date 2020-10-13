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Huawei представит свои первые полноразмерные наушники вместе с Mate 40

13.10.2020 12:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Huawei официально сообщила о создании первой модели полноразмерных наушников под своим брендом — FreeBuds Studio. Устройство представят 22 октября вместе с премьерой флагманской линейки смартфонов Mate 40.

Наушники ранее появлялись на рендерах. Модель будет использовать чип Kirin A1 и сможет поддерживать Bluetooth стандарта 5.1 либо 5.2. FreeBuds Studio получат активное шумоподавление и поддержку ИИ-ассистента, управляемого голосом пользователя.

Huawei представит свои первые полноразмерные наушники вместе с Mate 40

Места соприкосновения наушников с головой выполнены из натуральной кожи. Судя по всему, FreeBuds Studio станут конкурировать с AirPods Studio — полноразмерными наушниками от Apple, которые должны представить в обозримом будущем (или даже сегодня).

Наушники Huawei FreeBuds 3 (черный)
18 отзывов
беспроводные наушники с микрофоном, вставные, портативные, Bluetooth 5.1, время работы 4 ч
310 р.
26 предложений
Наушники Huawei FreeBuds 3i (керамический белый)
9 отзывов
беспроводные наушники с микрофоном, внутриканальные, портативные, Bluetooth 5.0, 20-20000 Гц, быстрая зарядка, время работы 3.5 ч
279 р.
17 предложений
Наушники Huawei FreeBuds Lite (белый)
15 отзывов
беспроводные наушники с микрофоном, внутриканальные, портативные, Bluetooth 4.2, 20-20000 Гц
179 р.
22 предложения
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Наушники Huawei в Каталоге Onliner

 
 
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Huawei официально сообщила о создании первой модели полноразмерных наушников под своим брендом — FreeBuds Studio. Устройство представят 22 октября вместе с премьерой...
 
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