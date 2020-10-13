Кто-то забросил банку с жидкостью и ветошью в окно барановичской прокуратуры. Что-то похожее уже было на прошлой неделе

Источник материала: Onliner

Это произошло вчера вечером. Что за жидкость была в банке, не сообщается. Как пишет Следственный комитет, в результате противоправных действий было повреждено остекление окна. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 («Хулиганство»).

Сейчас следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, изымаются объекты и предметы, которые могут иметь отношение к произошедшему. Следователями во взаимодействии с сотрудниками милиции проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых.









Напомним, похожий случай произошел 8 октября в Минской области. Около 3 часов неизвестные лица повредили входную дверь в здание прокуратуры города Жодино. По данному факту также возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса. По изъятым с места происшествия объектам и предметам следователями назначен ряд экспертных исследований, допрошены очевидцы произошедшего.