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Кто-то забросил банку с жидкостью и ветошью в окно барановичской прокуратуры. Что-то похожее уже было на прошлой неделе
Источник материала: Onliner
Это произошло вчера вечером. Что за жидкость была в банке, не сообщается. Как пишет Следственный комитет, в результате противоправных действий было повреждено остекление окна. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 («Хулиганство»).
Сейчас следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, изымаются объекты и предметы, которые могут иметь отношение к произошедшему. Следователями во взаимодействии с сотрудниками милиции проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых.
Напомним, похожий случай произошел 8 октября в Минской области. Около 3 часов неизвестные лица повредили входную дверь в здание прокуратуры города Жодино. По данному факту также возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса. По изъятым с места происшествия объектам и предметам следователями назначен ряд экспертных исследований, допрошены очевидцы произошедшего.
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Кто-то забросил банку с жидкостью и ветошью в окно барановичской прокуратуры. Что-то похожее уже было на прошлой неделе
Это произошло вчера вечером. Что за жидкость была в банке, не сообщается. Как пишет Следственный комитет, в результате противоправных действий было повреждено...
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