Мошенники придумали новые способы обмана на «Куфаре». Как они действуют на этот раз

Источник материала: Tut.by

В интернете вновь активизировались мошенники, крадущие деньги у белорусов. В октябре у них появилось сразу новых способов, в которых злоумышленники выдают себя за торговую площадку «Куфар». Специалисты компании рассказали, как именно сейчас действуют мошенники и на что нужно обращать внимание, чтобы не стать их жертвой.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Один из самых распространенных способов мошенничества в интернете — отправить жертве ссылку на фишинговый сайт (он может выглядеть, к примеру, как сайт платежной системы или банка). Человек добровольно вводит данные своей карты — и они попадают в руки злоумышленников. Отправить фишинговую ссылку в сообщениях на «Куфаре» нельзя, они блокируются автоматически. Поэтому мошенники придумали такой способ обмана пользователей: присылать фишинговую ссылку в виде QR-кода.

— По взгляду на QR-код понять, что за ссылка зашита внутри, невозможно. Поэтому мы рекомендуем вообще не переходить по QR-кодам, которые вам отправили незнакомые люди — это может быть опасно для вашего компьютера или телефона и данных вашей банковской карты, — говорит Анастасия Наумова, начальник службы поддержки пользователей «Куфара».

Помимо этого мошенники стали придумывать несуществующие сервисы. Например, сервис бронирования квартир с онлайн-оплатой, которого, подчеркивают специалисты, в реальности не существует ни у одной площадки объявлений недвижимости в Беларуси. Чтобы убедить жертву в реальности такой услуги, мошенники могут даже присылать поддельные документы.



Фото предоставлено пресс-службой «Куфара»

— «Куфар» не рассылает документы частным пользователям, а с юридическими лицами и ИП сотрудничает в рамках публичного договора. Любые документы, которые вам присылают якобы от лица «Куфара», никоим образом не могут быть причиной, по которой вам нужно переводить кому-либо деньги или сообщать данные своих банковских карт, — комментирует Иван Задорожный, начальник юридического департамента «Куфара».

Наконец, мошенники могут перейти к запугиванию и шантажу жертвы: например, представиться сотрудниками площадки или банка и пригрозить заблокировать учетную запись или ограничить к ней доступ. В компании подчеркивают, что «такие запугивания не имеют под собой никаких оснований».

— На настоящем «Куфаре» никогда не блокируем пользователя за то, что он решил не вводить данные своей карты. К тому же ни в одной платежной системе мира не нужно вводить CVV-код или коды из SMS-коды от банка для получения перевода, — поясняет Анастасия Наумова.

В компании напоминают о других базовых правилах безопасности: проверить адрес в адресной строке, не переходить по ссылкам от неизвестных пользователей. Ранее мы подробно рассказывали о других способах мошенничества от имени «Куфара». Среди них, например, якобы покупка по предоплате или через сервис доставки, когда жертва вводит данные своей карты на поддельном сайте.