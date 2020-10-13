«Почему он должен ее содержать?». Читательница против того, чтоб муж платил алименты дочке от прошлого брака

Источник материала: Tut.by

Читательница пишет о том, что ее семье не хватает средств на содержание троих детей. При этом женщина уверена: причина в том, что четверть дохода мужа уходит на содержание дочери от первого брака. Автор письма задается вопросом: можно ли уменьшить размер этих выплат, с учетом их семейного положения? Ответит адвокат.





— Очень вас прошу помочь мне защитить права моей семьи. Не подумайте, я замужем, у меня прекрасный муж, мы очень любим друг друга и наших детей. У нас их уже трое, старшему — 7, среднему — 4, младшей — год. Я всегда хотела большую семью, поэтому, если честно, всерьез подумываю не останавливаться на троих. Но есть одно «но».

У мужа от первой женитьбы есть дочь. Его бывшая по суду истребовала с него алименты. Это было давно, еще когда мы с мужем встречались, и я была беременна своим первым. Но с того самого времени по сей день каждый месяц 25% зарплаты мужа уходит этой женщине. Я уже подавала в суд — пробовала взыскать с мужа алименты на наших детей, чтобы в итоге его бывшей жене доставалось на ребенка ровно столько же, сколько достается мне на каждого своего ребенка. Но суд мне отказал. Мол какие алименты, если у вас все хорошо? Я жаловалась, но и в другом суде мне отказали.

Неужели ничего нельзя сделать, и муж до 18 лет будет четверть своей зарплаты отдавать чужой семье, а наша семья будет недоедать? Почему он должен ее содержать, если это в ущерб другим детям? Я вообще-то в законном декретном, но такими темпами мне придется из него раньше времени выходить и работать. А про четвертого ребенка тогда вообще можно забывать.

Ответ адвоката:

Татьяна Семешко Адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш частный адвокат» ; телефоны: +375 33 688−66−36, +375 29 388−66−36, +375 25 688−66−36, 8 017 399-66-36.

— Из письма ясно, что на сегодня возможность взыскать алименты с супруга для вас закрыта, а обжалование решения суда — бесперспективно.

И вот почему: в соответствии с ч.2 ст. 91 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее — КоБС Республики Беларусь), алименты на несовершеннолетних детей могут быть взысканы с родителя в судебном порядке при условии того, что он не предоставляет содержания своим детям.

Вы же ведете с супругом общее хозяйство, проживаете совместно и вместе воспитываете детей. В том числе, он содержит вашу семью. Обо всем этом вы, следует полагать, сообщили суду. Безусловно, при таких вводных данных у суда нет оснований для взыскания с вашего супруга алиментов на общих несовершеннолетних детей.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Обратите особое внимание: по сложившейся судебной практике, установив, что иск о взыскании алиментов предъявлен исключительно в целях необоснованного снижения размера алиментов на детей от других матерей, суды отказывают в таких исках (п. 27 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 20.12.1991 года № 12 «О практике применения судами Республики Беларусь законодательства при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов на детей»).

Это не ваш путь для достижения поставленной цели.

Из письма ясно, что ваша цель — снижение размера алиментов, взыскиваемых с вашего супруга на его ребенка от первого брака. И такая возможность согласно действующему законодательству есть.

Важно знать: исходя из смысла ч.2 ст. 92 КоБС Республики Беларусь, размер алиментов может быть уменьшен судом, если у родителя, обязанного уплачивать алименты, есть другие несовершеннолетние дети, которые при взыскании алиментов в установленном законом размере оказались бы менее обеспеченными материально, чем дети, получающие алименты.

В этой связи, именно такой иск — о снижении размера взыскиваемых алиментов, и должен быть подан в суд. Предъявляется такой иск к матери ребенка, на которого взысканы алименты. Истцом же по этому иску должен выступать ваш супруг как плательщик алиментов.

Необходимо в обязательном порядке учитывать: суд, безусловно будет брать в расчет очевидное — наличие на иждивение у плательщика алиментов других несовершеннолетних детей. В данном случае — троих малолетних детей от нового брака.

Кроме того, как следует из п. 28 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, следует учитывать и другие обстоятельства:

заработок (доход) родителя, уплачивающего алименты;

наличие других нетрудоспособных членов семьи, которым по закону он обязан доставлять содержание (например, нетрудоспособных родителей, супруга и т.д.).

Я настоятельно рекомендую вам собрать и обеспечить наличие в материалах дела исчерпывающей информации (доказательств) в подтверждение того, что вы на сегодня не работаете, а находитесь в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. То есть фактически вы также находитесь на иждивении у своего супруга.



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Важно: если у вашего супруга есть иные обязательства, ухудшающие его материальное положение (например, долговые, кредитные обязательства и т.д.), о них также следует говорить в суде и подтверждать свои доводы доказательствами.

Мой личный совет: опыт адвокатов нашего бюро говорит о том, что только тщательная подготовка к ведению подобных дел, включающая в себя предварительное формирование позиции и сбор необходимых доказательств, позволяет рассчитывать на положительный исход.

На чаше весов оказываются интересы несовершеннолетних детей отца от разных матерей. Поэтому суд каждый довод будет проверять самым тщательным образом. Рекомендую акцентировать внимание суда на том, что жизненные обстоятельства вашего супруга существенным образом изменились по сравнению с тем, какими они были на момент взыскания с него алиментов в размере 25% его заработка и (или) иного дохода.

В том числе, он вступил в новый брак, от нового брака с вами у него родилось трое детей, на сегодня на его иждивении находятся не только эти трое детей, но и вы, будучи в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Резюмируя: из-за существенных изменений в жизни супруга, после удержания с него алиментов в размере 25% заработка на ребенка от первого брака, ваши с ним общие несовершеннолетние дети оказываются менее обеспеченными, страдают их законные интересы. В подтверждение каждого своего довода не забывайте предоставлять суду заранее продуманные и подготовленные доказательства.

Для достижения желаемого результата рекомендую прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: исковое заявление, в том числе юридическое обоснование вашей позиции, заявления, запросы, ходатайства и т.д. Будет отстаивать избранную позицию, сможет вести дело в судах всех инстанций, а также представлять ваши интересы в различных государственных органах, иных организациях и перед третьими лицами.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 ГПК Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.