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В Сети пишут про разбитые смартфоны в магазине конфиската в Минске. Посмотрели, так ли это

13.10.2020 12:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Накануне в соцсетях появилось фото, якобы сделанное в одном из магазинов конфиската в Минске. На снимке видно, что на полках оказалось несколько разбитых мобильных телефонов, которые предлагаются по относительно низкой цене. В посте автор фото указал, что это магазин Управления делами Президента Республики Беларусь. Мы сходили туда и посмотрели, какие устройства и по какой цене там сейчас предлагаются (и как давно они там находятся).


Магазин под названием «Республиканское унитарное предприятие «Комплекс по оказанию услуг имени П.М. Машерова» находится на проспекте Победителей недалеко от кинотеатра «Москва» и торгового центра Galleria Minsk. Там среди прочих товаров предлагается несколько десятков мобильных телефонов, обозначенных розовыми ценниками. Это означает, что товары — конфискат (это нам подтвердила и продавец).

Среди них действительно есть несколько моделей с различными повреждениями — например, разбитым в некоторых частях экраном или корпусом с трещинами. Впрочем, судя по ценникам, далеко не все из аппаратов поступили в магазин в последнее время — некоторые продаются с 2019 года. При этом часть телефонов предлагается не так давно — например, с весны и лета этого года. А один из них лежит на полке с 13 августа (у этого гаджета треснул угол экрана, но в остальном он выглядит рабочим).

Последняя переоценка — опять же, судя по ценникам — произошла чуть меньше месяца назад.




Реализацией товаров в этом магазине занимается Департамент по гуманитарной деятельности Управления делами Президента РБ. Эта организация в том числе отвечает за «реализацию имущества, изъятого, арестованного, а также конфискованного или обращенного в доход государства иным способом».

 
Теги: Минск
 
 
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