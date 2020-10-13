«За окнами кое-что слышно»: о чем пишет политзаключённый блогер Кабанов из СИЗО

«Долгое время не было писем и открыток, а сегодня, 01.10.20 пришло четыре письма и столько же открыток. В том числе письмо из дома. Настроение хорошее)

Я вообще оптимист, поэтому воспринимаю все происходящее со мной не столь трагично. Переживу. Важнее, что сейчас происходит в стране. А вот с этими новостями тут проблемы.





Интернета, понятно, нет, прессу перекрыли, хотя два месяца назад еще передавали Народную волю и Брестскую газету, с письмами туго, короче информационный вакуум.





Но за окнами кое-что слышно:) Хотелось бы иметь общую картину происходящего, но тут это нереально.





А вот у меня новостей никаких нет. Каждый день как предыдущий. Принесли письмо – событие, принесли передачу – вообще хорошо))





Со здоровьем всё нормально, с настроением тоже.













Я тут уже более трех месяцев, допросов не было, в чем обвиняют не понятно. Всё как всегда) Не удивлён.





Чем это закончится, не известно. Но то, что на воле происходят интересные и позитивные (с точки зрения становления гражданского общества) процессы, это точно.





И они необратимы. Я вообще был удивлён, что люди так массово вышли на улицы. А сколько не вышло, но тоже хотят перемен, начали задумываться над происходящим, над будущим! Это грандиозно!





И я горжусь, что я беларус. А раньше меня это немного раздражало».