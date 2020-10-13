Адвокат: Рассчитываем, что три сотрудника PandaDoc уже до конца недели будут на свободе

















— То что выпустили Диму Рабцевича из СИЗО — хороший, позитивный шаг. Но в СИЗО остаются еще трое наших ребят, которые ни в чем не виновны. Только освобождение всех может показать готовность властей идти на диалог и искать пути выхода из сложившейся ситуации. Компания PandaDoc готова предпринять максимум усилий для того, чтобы ее сотрудники оказались на свободе, — подчеркнул Гашинский.





Следствие активно работает по расследованию этого дела и установлению всех обстоятельств. Запланирован ряд следственных действий, после чего может быть принято решение об изменении меры пресечения.





Как ранее сообщалось, в компании считают, что обвинение не соответствует действительности. В следственном изоляторе сейчас остаются главный бухгалтер Юлия Шардыко, менеджер по продукту Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап.



