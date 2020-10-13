Защита требует от СК предъявить высказывания Знака, направленные против нацбезопасности













"Интерфакс-Запад" во вторник. "В Следственный комитет 12 октября поступило ходатайство защиты Максима Знака, заключенного под стражу, о допросе его по конкретным публикациям, в которых следователи усматривают призывы к действиям против национальной безопасности", - говорится в заявлении адвокатов Знака Дмитрия Лаевского и Евгения Пыльченко, поступившем вво вторник.





Допрос защита просит провести, предъявив каждую из таких публикаций обвиняемому. "Он пояснит по каждой из них, имело ли место такое высказывание, каково его содержание и смысл, является ли оно призывом, имеет ли оно целью вред национальной безопасности", - сказано в заявлении. Защитники утверждают, это позволит полностью опровергнуть обвинение и прекратить уголовное преследование.





"Как мы уже неоднократно заявляли, адвокат Знак преследуется по ст. 361 УК за некие высказывания, но сами эти высказывания ему в обвинении не выдвинуты. Это явное нарушение права на защиту. Обвиняемый лишен возможности опровергнуть отнесение его высказываний к противоправным призывам, ведь невозможно опровергать абстрактные формулировки", - подчеркивается в заявлении.





Адвокаты Знака утверждают, что "те высказывания, которые Максим где-либо публично делал, сводились исключительно к правовой оценке элементов избирательной кампании его клиентов и реализации гражданами фундаментальных прав (права на выражение мнения, права на мирные собрания, права избирать и быть избранным, права на отзыв депутатов, права на обращение в суд и пр.), то есть преступлением являться не могут".





Защита ждёт решения по ходатайству в течение трех суток, отведенных законом на его рассмотрение. "Согласно УПК обвиняемый имеет право по его ходатайству быть допрошенным, а следователь обязан принимать меры к всестороннему и объективному исследованию обстоятельств дела, собирать в том числе сведения, оправдывающие обвиняемого. Вот мы и просим предъявить публикации и допросить Максима по обстоятельствам его высказываний, чтобы следствие получило полные и оправдывающие сведения, ведь ранее это не выяснялось", - отмечается в заявлении.





Защита убеждена, что "все высказывания Знака правомерны и его допрос по высказываниям позволит получить дополнительные тому подтверждения и прекратить уголовное преследование".





Адвокаты предположили, что "если ледствие откажется допросить Знака по его высказываниям, которые оно считает преступными, то это будет означать либо что таких высказываний вообще не установлено, либо что выявление оправдывающих обстоятельств не в приоритете у следствия". "В обоих случаях ни о какой объективной и всесторонней оценке не может идти и речи, а такое уголовное преследование, в котором даже не описано конкретное деяние, может расцениваться лишь в качестве искусственного основания для изоляции человека от общества", - считают адвокаты Знака.





Как сообщалось, Знак был задержан 9 сентября, 18 сентября ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности) Уголовного кодекса. В знак несогласия с обвинениями адвокат объявил голодовку и держал ее больше недели.