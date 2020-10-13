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«Прямой шантаж»: Быков о визите Лукашенко в СИЗО
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко своим визитом в СИО к политзаключенным продемонстрировал «беспредельный цинизм», заявил в своем блоге на сайте
По мнению писателя Дмитрия Быкова, своим визитом в СИЗО Лукашенко ясно показал заключенным, что «сидят они ни за что и держать их там он может сколько угодно». Лукашенко, уверяет публицист, имитировал с оппозиционерами обсуждение конституционной реформы в стране.
«На деле предлагает довольно примитивный торг: я выпускаю двоих (остальных держу в заложниках), эти двое от лица оппозиции призывают белорусов отказаться от уличного протеста, тогда я выпускаю прочих, и мы начинаем договариваться», — трактовал события Быков.
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Александр Лукашенко своим визитом в СИО к политзаключенным продемонстрировал «беспредельный цинизм», заявил в своем блоге на сайте «Эха Москвы» писатель...
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