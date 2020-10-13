«Прямой шантаж»: Быков о визите Лукашенко в СИЗО









По мнению писателя Дмитрия Быкова, своим визитом в СИЗО Лукашенко ясно показал заключенным, что «сидят они ни за что и держать их там он может сколько угодно». Лукашенко, уверяет публицист, имитировал с оппозиционерами обсуждение конституционной реформы в стране.





«На деле предлагает довольно примитивный торг: я выпускаю двоих (остальных держу в заложниках), эти двое от лица оппозиции призывают белорусов отказаться от уличного протеста, тогда я выпускаю прочих, и мы начинаем договариваться», — трактовал события Быков.



