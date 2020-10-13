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Линкявичюс: в Евросоюзе не осталось сомнений по поводу санкций против Лукашенко

13.10.2020 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что в Евросоюзе уже никто не сомневается в необходимости введения санкций против Александра Лукашенко.



Напомним, вчера прошло заседание Совета по внешним делам Евросоюза, на котором министры иностранных дел стран ЕС обсуждали в том числе ситуацию в нашей стране.

«Был определенный спор, вносить ли его, или не вносить, то сейчас (…) сомнений не осталось. Поскольку решение следует принимать единогласно, даже когда было мало выступающих против, мы не могли его принять. Сейчас этого нет», — сказал Линкявичюс BNS.

Она также пояснил, что сейчас ведется работа по расширению санкционного списка. В него попадет не только Александр Лукашенко, но и другие беларусские чиновники. По словам Линкявичюса также достигнута принципиальная договоренность о введении санкций против российских должностных лиц из-за отравления политика Алексея Навального.
 
 
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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что в Евросоюзе уже никто не сомневается в необходимости введения санкций против Александра Лукашенко.
 
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