МИД Германии не доверяет задуманной Лукашенко конституционной реформе













На вопрос о том, можно ли считать изменение Конституции компромиссным урегулированием, господин Маас заявил: «…в ситуации, когда он (Александр Лукашенко.— Прим.) путем насилия, репрессий и фальсификации выборов хочет утвердиться на правящей должности, доверие по отношению к реформе, опирающейся только на его слово, очень невелико».





По его словам, Александр Лукашенко должен признать, что большинство белорусских граждан не признают его избранным президентом.





«Готовность к мирному диалогу является предпосылкой выхода из этого тупика. Поэтому мы, Европейский союз, требуем, чтобы белорусскому народу был предоставлен справедливый шанс решить свое будущее»,— сказал господин Маас.







