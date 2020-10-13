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МИД Германии не доверяет задуманной Лукашенко конституционной реформе

13.10.2020 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Доверие к планируемой конституционной реформе в Беларуси «очень невелико», заявил «РИА Новости» глава МИД Германии Хайко Маас. По его словам, выход из политического кризиса должен быть основан на мирном диалоге.




На вопрос о том, можно ли считать изменение Конституции компромиссным урегулированием, господин Маас заявил: «…в ситуации, когда он (Александр Лукашенко.— Прим.) путем насилия, репрессий и фальсификации выборов хочет утвердиться на правящей должности, доверие по отношению к реформе, опирающейся только на его слово, очень невелико».

По его словам, Александр Лукашенко должен признать, что большинство белорусских граждан не признают его избранным президентом.

«Готовность к мирному диалогу является предпосылкой выхода из этого тупика. Поэтому мы, Европейский союз, требуем, чтобы белорусскому народу был предоставлен справедливый шанс решить свое будущее»,— сказал господин Маас.
 
 
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Доверие к планируемой конституционной реформе в Беларуси «очень невелико», заявил «РИА Новости» глава МИД Германии Хайко Маас. По его словам, выход из...
 
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