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Семь новых резидентов зарегистрированы в СЭЗ «Минск» с начала года

13.10.2020 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В свободной экономической зоне «Минск» за январь — сентябрь зарегистрировались семь новых резидентов. Подробности во время оперативного совещания в Мингорисполкоме сообщил глава администрации СЭЗ «Минск» Дмитрий Рудченко, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Сейчас в свободной экономической зоне зарегистрированы 117 предприятий-резидентов, 74 из них действуют на территории города. Там трудоустроены более 12,6 тыс. человек. 80 % действующих предприятий имеют экспортную направленность. С начала года резиденты СЭЗ произвели экспортоориентированной продукции на 301,7 млн рублей, импортозамещающей — на 549,7 млн рублей. Доля экспорта произведенной продукции составляет более 70 %.

— За январь — сентябрь зарегистрированы семь новых резидентов СЭЗ, заявленный объем инвестиций составляет 15,3 млн долларов США. До конца года планируется зарегистрировать еще четыре резидента, — сказал Рудченко.

Говоря о перспективах развития СЭЗ «Минск», он отметил, что на ее территориях есть как свободные участки, так и избыточные площади предприятий-нерезидентов, которые используются неэффективно. Будет продолжена работа по привлечению туда инвесторов.
 
Теги: Минск
 
 
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В свободной экономической зоне «Минск» за январь — сентябрь зарегистрировались семь новых резидентов. Подробности во время оперативного совещания в...
 
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