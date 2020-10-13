Семь новых резидентов зарегистрированы в СЭЗ «Минск» с начала года

Сейчас в свободной экономической зоне зарегистрированы 117 предприятий-резидентов, 74 из них действуют на территории города. Там трудоустроены более 12,6 тыс. человек. 80 % действующих предприятий имеют экспортную направленность. С начала года резиденты СЭЗ произвели экспортоориентированной продукции на 301,7 млн рублей, импортозамещающей — на 549,7 млн рублей. Доля экспорта произведенной продукции составляет более 70 %.





— За январь — сентябрь зарегистрированы семь новых резидентов СЭЗ, заявленный объем инвестиций составляет 15,3 млн долларов США. До конца года планируется зарегистрировать еще четыре резидента, — сказал Рудченко.





Говоря о перспективах развития СЭЗ «Минск», он отметил, что на ее территориях есть как свободные участки, так и избыточные площади предприятий-нерезидентов, которые используются неэффективно. Будет продолжена работа по привлечению туда инвесторов.